Janice Dickinson afirma que Gigi y Bella Hadid nunca podrán ser “supermodelos”

Gigi y Bella Hadid son algunas de las caras más reconocibles en la pasarela de hoy, pero una exsupermodelo dice que no tienen lo que se necesita.

Janice Dickinson habló con David Yontef para el podcast Behind The Velvet Rope el jueves 4 de marzo y dio a conocer lo que realmente piensa sobre las modelos que dominan las portadas de las revistas de hoy, como se ve en dos videos teaser en YouTube.

Cuando se les preguntó si Gigi y Kendall Jenner son "buenas", Janice respondió: "No. No lo son. Tienen una mirada. Realmente no diversifican sus movimientos. Simplemente se quedan ahí y reciben millones de dólares".

La ex jueza de America's Next Top Model explicó su postura con más detalle en otro video, "Las modelos de los 70, 80 no se comparan con las modelos de hoy, las modelos de Instagram que se hacen famosas y ponen en Vogue: Kylie Jenner, Gigi Hadid y Bella Hadid".

Ella admitió: "Son mujeres muy bonitas, pero no son supermodelos, lo siento".

Janice Dickinson dice que las redes sociales las han hecho famosas

Janice, de 66 años, cree que solo aterrizan campañas y Vogue se difunde debido a su número de seguidores. "Tienen millones y millones y millones de seguidores", explicó. "Y ya sabes, ¿qué Vogue tiene una suscripción de lo que 800.000 y Kylie Jenner tiene, cómo, 25 millones de personas siguiéndola? Algo así".

De hecho, Kylie tiene 219 millones de seguidores en Instagram, mientras que su hermana Kendall (que ha participado en desfiles de moda para Versace, Burberry, Giambattista Valli y más) tiene 154 millones de seguidores en Instagram.

Janice profesó: "Nunca estuvieron al nivel de las chicas de los años 70, 80 y 90. Éramos fabulosas".

Entonces, ¿por qué no cree que son todos eso? "No son caminantes feroces, ¿estás bromeando? En mi época, estaban Pat Cleveland e Iman, a quienes nunca quisiste seguir en la pasarela", explicó.

Janice era una de las grandes supermodelos de la industria de la moda/Foto: Pinterest

"No como Pat Cleveland, que es solo una hazaña, era como una surfista, navegando por la pasarela. Era fantástica... Sabía cómo tomar un vestido o una bata y hacer que funcionara. Trabajas la tela, trabajas la ropa", comentó.

Janice agregó: "Estas modelos de hoy no saben cómo hacer eso".

Sin embargo, la personalidad de la televisión tiene una solicitud para las estrellas de las pasarelas de la década de 2020.

"Al menos envíeme una tarjeta de agradecimiento por todo el dinero que están ganando", dijo al aire. "Saben qué, chicas, siempre hay críticas en esta industria y es mejor que trabajen".

Cuando David le preguntó si cree que el nepotismo está en juego, señalando el vínculo de las hermanas Bella y Gigi Hadid, Janice asintió.

Aún con esta tremenda crítica, las Hadid y las Jenner siempre serán la realeza de la pasarela en nuestra época. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Janice Dickinson? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

