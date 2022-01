¿Janet Jackson y Justin Timberlake son amigos tras el escándalo del Super Bowl?

Janet Jackson dice que ella y Justin Timberlake son "muy buenos amigos" después de su famoso "mal funcionamiento del vestuario" durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2004.

"Honestamente, todo esto fue exagerado fuera de proporción", dijo la cantante, de 55 años, sobre el incidente durante su documental Lifetime/A&E. "Y, por supuesto, fue un accidente que no debería haber sucedido, pero todos están buscando a alguien a quien culpar y eso tiene que parar", continuó.

"Justin y yo somos muy buenos amigos y siempre seremos muy buenos amigos". La cantante Janet Jackson agregó que habló con Timberlake, de 40 años, "hace solo unos días". "Él y yo hemos seguido adelante y es hora de que todos los demás hagan lo mismo", dijo.

Jackson y Timberlake sorprendieron al mundo en 2004 cuando actuaron en el medio tiempo para el Super Bowl XXXVIII. El pecho de Jackson quedó expuesto a millones de espectadores cuando Timberlake accidentalmente arrancó parte de su parte superior mientras interpretaba su éxito "Rock Your Body" y cantaba: "Te tendré desnuda al final de esta canción".

Fuentes cercanas a la hermana de Michael Jackson, dicen que la cantante grabó el video sobre su amistad con Timberlake la semana pasada como una adición de último minuto al documental de Janet Jackson que revela al responsable del "incidente" de Super Bowl 2004.

La intérprete de "All For You" también abordó el percance a principios de este mes en una entrevista con Allure. "Lo que es realmente importante es volver a tener esa base. No solo la familia, sino Dios. Eso es lo que realmente me sacó adelante", explicó. "Es difícil para mí hablar de ese momento".

¿Timberlake se disculpó con Jackson por el incidente?

La Verdad Noticias informó que Justin Timberlake se disculpó previamente con Jackson en una larga publicación compartida en Instagram en febrero pasado en medio de la reacción violenta del polémico documental "Framing Britney Spears" del New York Times.

En ese momento, los espectadores criticaron a Timberlake por la forma en que manejó el escándalo del Super Bowl, junto con su muy publicitada separación de Spears en 2002.

"Lamento profundamente los momentos en mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no hablé por lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que condona la misoginia y el racismo", se lee en parte en su declaración.

"Específicamente quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo y respeto a estas mujeres y sé que fracasé. También me siento obligado a responder, en parte, porque todos los involucrados merecen algo mejor y lo más importante, porque esta es una conversación más amplia de la que de todo corazón quiero ser parte y crecer".

