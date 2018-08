Janet Jackson celebra el cumpleaños de Michael Jackson con tierno video

La cantante Janet Jackson compartió un emotivo video recordando a su hermano, el fallecido cantante Michael Jackson, el día de hoy cumpliría 60 años.

El video publicado en su cuenta social de Instagram ha enloquecido a todos los seguidores de la estrella.

La cantante decidió recordar la memoria de su famoso hermano, haciendo un remake de uno de sus temas que fue ‘Remember the Time’, en el clip se puede observar algunos momentos que ella decidido hacer similar de la canción de Michael Jackson.

Janet Jackson luce como una reina africana que simulaba que ella tomaba la decisión de quienes eran los artistas que enviaba a la muerte.

De inmediato ante la publicación del clip, los fanáticos empezaron a mencionar la similitud que tiene en una de las canciones de Michael Jackson.

Recordamos que Janet Jackson colaboró con el puertorriqueño Daddy Yankee del tema ‘Made For Now’, tras su lanzamiento ha sido una de las canciones más escuchadas.

Aunque su hermana no es la única que ha rendido homenaje a Michael Jackson, ya que Akon y Smokey Robinson han recordado la música del fallecido intérprete de ‘Triller’.

Ante esta fecha tan significaba para la familia, su sobrino TJ Jackson envió un emotivo mensaje mencionando que él fue quien lo inspiró.

‘Me has inspirado. Tú me enseñaste. Tú me cambiaste. Estuviste conmigo en mi hora más oscura y siempre estaré agradecido contigo. Eras mágico pero muy humilde. Tú me enseñaste el poder de soñar. Me mostraste lo que es ser un hombre de verdad. Te quiero mucho y te extraño todos los días’. Fueron las tiernas palabras de su sobrino.