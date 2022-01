Janet Jackson afirma que Michael la llamó "cerda y vaca" en nuevo documental.

En su próximo documental, Janet Jackson habla sobre el "escrutinio" que conlleva tener un apellido famoso y años de vivir a la sombra de su hermano Michael Jackson, mejor conocido como "El Rey del Pop".

“Janet” narra la vida de la estrella del pop de 55 años en el documental que se transmite este viernes 28 de enero en A&E y Lifetime, y revela un lado más oscuro de su relación con su icónico hermano. “Hubo momentos en que Mike solía burlarse de mí y llamarme apodos. Cerdo, caballo, puta o puerco, vaca”, dijo Jackson.

“Él se reiría de eso, y yo también me reiría, pero luego había un lugar en el interior que dolía”, continuó. “Cuando tienes a alguien que dice que eres demasiado pesado, eso te afecta”, recordó la cantante Janet Jackson sobre su relación con Michael.

Janet Jackson, la fama y sus problemas de peso

Mucho después de que sus hermanos alcanzaran el éxito como los Jackson 5, Janet, de 11 años, finalmente encontró su gran oportunidad con un papel en la comedia de situación de la década de 1970 "Good Times", interpretando a Penny, una niña de un hogar abusivo que es adoptada por la familia Woods durante la quinta temporada.

Fue entonces cuando comenzaron sus problemas de peso: “Hice 'Good Times' y ese es el comienzo de tener problemas de peso y la forma en que me veía a mí misma”. “Soy un comedor emocional, así que cuando me estreso o algo realmente me molesta, me consuela”, dijo la cantante Janet Jackson, cuyo peso ha fluctuado a lo largo de los años.

La hermana de Michael Jackson llegó a pesar 180 libras

La Verdad Noticias informa que, en 2006, llegó a pesar 180 libras (81.64 kg) para un papel, pero mantener el peso había sido difícil. Más tarde se convirtió en portavoz de Nutrisystem en 2011.

Sumándose a la incomodidad de la adolescencia de Hollywood, Janet Jackson recordó: "Me estaba desarrollando a una edad muy temprana y comencé a tener pechos y me los vendaban para que pareciera más plano". Jackson también dijo que cree que la fama es responsable de muchos de sus problemas. Sin eso, dijo, “probablemente no habría tenido ningún problema”.

