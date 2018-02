Jane Seymour de 67 años impacta con candente sesión fotográfica para Playboy

La veterana actriz Jane Seymour, conocida por su papel de Michaela Quinn en la serie La doctora Quinn entre 1993 y 1998, impactó nuevamente a sus seguidores con candente sesión fotográfica para Playboy, demostrando que la edad no es ningún impedimento para la belleza.

Muchos recuerdan a Jane Seymour, por haber sido una chica Bond en 1973, cuando encarnó a Solitaire en Live and let live, junto al actor Roger Moore.

Una trayectoria completamente llena de éxitos, a pesar de los años para la actriz no ha sido un impedimento en demostrar que la visa sigue teniendo sentido, com si tuviera 20 años de edad, salió muy sensual para complacer a los miles de seguidores.

Jane Seymour

Seymour, que posó durante su juventud en las ediciones de julio de 1973 y enero de 1987 para la revista para caballeros, demostró que la edad es sólo un número y que la sensualidad se puede incluso transpirar.

De acuerdo con la información publicada en el medio ‘USA Today’, la hermosa actriz aprovechó esta oportunidad para unirse al movimiento #MeToo, discutiendo un incidente donde fue acosada por un productor en 1972.

La actriz dijo que se sintió obligada a contar su historia porque “las mujeres deberían tener otra opción”

Seymour le reveló a Playboy que, al igual que muchas mujeres en Hollywood, ella también lidió con el acoso y la intimidación en el trabajo, pues un poderoso productor de la industria le pidió que fuera a su casa para hablar sobre un nuevo papel, pero al llegar, en lugar de discutir las características del personaje, dejó en claro que esperaba favores carnales a cambio del papel.

Quedó horrorizada y pidió que el productor le llamara un taxi

Me metió en un taxi y me dijo: ‘Si alguien sabe que alguna vez has venido aquí, si alguna vez se lo cuentas a alguien, te garantizo que nunca volverás a trabajar en ningún otro lugar del planeta’. Y él tenía ese poder, así que me fui en el auto y lloré aterrorizada “.

True love! ❤️ #ProudOma Una publicación compartida por Jane Seymour (@janeseymour) el Feb 20, 2018 at 11:52 PST

Seymour contó que después del incidente regresó a Inglaterra y dejó de actuar, hasta que surgió la oportunidad de ser parte de A Doll’s House.