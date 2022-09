Jane Fonda revela que tiene cáncer ¿Cuánto le queda de vida?

Jane Fonda es una famosa actriz que reveló que ya empezó el tratamiento de quimioterapia y se definió como afortunada por tener un seguro médico y acceso a los mejores médicos.

“Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no hodgkiniano y he empezado el tratamiento de quimioterapia”.