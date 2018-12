Jane Fonda, la hermosa precursora del cine de superheroínas

Jane Fonda, la hermosa precursora del cine de súper heroínas

Jane Fonda nació en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). Su padre era el famoso actor Henry Fonda y su madre una adinerada dama de la alta sociedad llamada Frances Seymour Brokaw.

De carácter rebelde, en su adolescencia jamás mostró signos de querer dedicarse a la interpretación, como su progenitor o su hermano menor, Peter, quien había nacido dos años después que Jane. Actuó por primera vez en el año 1954 en “The Country Girl”, una obra de teatro que interpretaba su propio padre.

Con Barbarella, Jane Fonda realizó uno de sus roles más sensuales.

Después trabajó en Broadway en varias obras de teatro, entre ellas “Tall Story”, que fue adaptada al cine, convirtiéndose en la primera película que protagonizó Jane bajo el título de “Me Casaré Contigo” (1960). Después participó en los filmes “Juegos De Amor a La Francesa” (1964) y “El Engaño” (1966), hasta que en 1968 llegó “Barbarella”, adaptación del cómic creado por Jean-Claude Forest que centraba su acción en un futuro marcado en la Tierra por la paz y el amor, Barbarella (Jane Fonda) trataba de encontrar a Durán Durán (Milo O’Shea), científico creador del rayo positrónico que ha desaparecido en la galaxia. Con esto la actriz se convertía en la primera súper heroína protagonista de un filme de acción y ciencia ficción, 49 años antes de “Wonder Woman”.

La hermosa y talentosa actriz ya ha cumplido 80 años aunque a veces cueste creerlo.

Ganó dos premios Oscar, el primero en 1971 por “Klute”, película dirigida por Alan J. Pakula en la que Jane interpretó a una prostituta. El segundo fue por “Regreso sin Gloria” (1978), una película sobre las consecuencias de la Guerra de Vietnam.

La vida de Jane Fonda también tiene un gran y traumático agujero negro, cuando su muy elegante madre, Frances Ford Seymour, se suicidó en 1950, cuando ella solo tenía 12 años. Su padre, el actor Henry Fonda, se casó con Frances en 1936. Los dos hijos del matrimonio, Peter y Jane, vivieron mucho tiempo engañados porque su padre les dijo que ella había muerto de un ataque al corazón y no que se quitó la vida cortándose la garganta mientras estaba ingresada en una institución mental próxima a su lugar de residencia. Jane Fonda descubrió la verdad tiempo después cuando lo leyó en una revista de cine. “Si tienes una madre que no es capaz de reflejarte a través de los ojos del amor, eso tiene un gran impacto en tu sentido del yo”, comentó sobre ello.

Jane Fonda en la presentación del documental sobre su vida, en Los Ángeles, el 13 de septiembre.

La actriz coprotagoniza desde 2015 la exitosa serie Grace y Frankie.

Jane Fonda ha tenido sus propios complejos en referencia a su papel como madre y en alguna ocasión ha confesado que no ha sido todo lo buena que hubiera deseado con sus tres hijos: “Me arrepiento de no haber sido mejor madre, no sabía cómo hacerlo”. Ella se ha mostrado siempre dispuesta a corregir esta situación y aprender para recuperar el tiempo perdido. “Cuando me muera quiero tener a mi familia alrededor”, dijo hace unos años como motivación para su proceso de cambio.

Ricardo D. Pat