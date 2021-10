Jamie Lynn Spears renombra sus memorias tras mala reacción de fans de Britney.

Jamie Lynn Spears cambió el título de sus próximas memorias después de enfrentar una reacción violenta este verano por planear usar una de las letras más famosas de su hermana Britney Spears.

La ex estrella de "Zoey 101", de 30 años, anunció en Instagram el lunes que su libro ahora se llamará "Cosas que debería haber dicho". Está previsto que llegue a las tiendas el 18 de enero de 2022.

El controvertido título de la biografía de Jamie Lynn Spears fue "I Must Confess", una línea del coro del sencillo debut de Britney en 1998, "Baby One More Time".

Jamie Lynn Spears renombra sus memorias.

Luego de que La Verdad Noticias informara en julio que Jamie Lynn Spears había planeado rendir homenaje a la estrella del pop, de 39 años, con el nombre de sus memorias no anunciadas en ese momento, su editor rápidamente intentó salvar las apariencias.

"Lamentamos profundamente que haya aparecido en el espacio público información incorrecta e incompleta sobre su libro, particularmente en este momento delicado para Jamie Lynn y su familia", dijo Worthy Publishing en un comunicado en Instagram en ese momento, y agregó que el "las memorias aún sin título" estaban "todavía en desarrollo".

La relación de las famosas hermanas ha sido inestable desde que Britney dijo en una audiencia judicial explosiva en junio que quería demandar a su familia por su tutela, que ha controlado sus asuntos personales, decisiones médicas y patrimonio desde febrero de 2008.

Britney Spears criticó a Jamie Lynn en Instagram

Jamie Lynn Spears renombra sus memorias.

La cantante de "Toxic" también criticó a Jamie Lynn en Instagram en julio por realizar remixes de sus canciones en los Radio Disney Music Awards 2017. Como respuesta, Britney Spears le mandó tremenda indirecta a su hermana en Instagram.

En su publicación de Instagram, Jamie escribió que "Cosas que debería haber dicho" ha estado "en proceso durante bastante tiempo", desde el casi fatal accidente de ATV de febrero de 2017 de su hija Maddie . “Había mucho trabajo personal y sanación que tenía que suceder antes de que pudiera compartir mi verdad de la manera adecuada”, explicó.

Jamie Lynn Spears dijo que una parte de las ganancias de su biografía se destinará a This Is My Brave, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo llamar la atención sobre los problemas de salud mental.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.