Jamie Lynn Spears regresa a la actuación con “Sweet Magnolias” de Netflix

Jamie Lynn Spears vuelve a la actuación después de 12 años de ausencia con el drama familiar sureño de Netflix, Sweet Magnolias. Este es su primer papel importante desde que interpretó a la heroína del mismo nombre en la comedia de adolescentes de Nickelodeon, Zoey 101, desde 2005 hasta 2008.

Jamie Lynn Spears se une a Sweet Magnolias de Netflix

"Se siente genial. ¿Por qué no he estado haciendo esto constantemente?" bromeó Jamie Lynn Spears con ET sobre estar de vuelta frente a la cámara de la mano de Netflix "Creo que la vida tiene una forma de colocarse en el lugar correcto en el momento correcto. Este fue el lugar correcto en el momento correcto".

Basado en una serie de novelas populares de Sherryl Woods, Sweet Magnolias sigue a las mejores amigas de toda la vida Maddie Townsend (JoAnna Garcia Swisher), Helen Decatur (Heather Headley) y Dana Sue Sullivan (Brooke Elliott) mientras navegan por las relaciones, la familia y las carreras en Carolina del Sur. ciudad de la serenidad.

Jamie Lynn Spears interpreta a Noreen Fitzgibbons, una joven enfermera que queda embarazada del esposo separado de Maddie, Bill Townsend (Chris Klein) después de tener una aventura.

"Estaba muy agradecido de ser parte del programa. Quiero hacerlo tanto como pueda", dijo Jamie Lynn Spears de 29 años, "De cualquier manera que pueda tener dar rienda suelta a mi creatividad es lo que quiero hacer. Eché de menos la actuación y estoy feliz de estar de vuelta y feliz de ver lo que sigue y feliz de que todos conozcan a Noreen porque la amo. Es realmente especial. Me encanta y espero que todos los demás también lo hagan".

Jamie Lynn Spears se une a Sweet Magnolias

Según Jamie Lynn Spears, Sweet Magnolias fue un feliz accidente; la cantante y actriz se reunió con Netflix sobre algo "completamente diferente", cuando abordaron la idea de preparar su regreso a la serie de televisión. "Pensé, '¡Uh, sí!' [...] En primer lugar, cualquier trabajo en el que pueda actuar, por supuesto que quiero".

Un desayuno con los productores ejecutivos Daniel Paulson, Norman Buckley y la showrunner Sheryl J. Anderson cerró el trato con Netflix.

"Fue una de esas cosas en las que me enamoré del personaje. Sentí que había sido ella de muchas maneras y tenía compasión por el personaje", dijo Spears sobre Noreen. "Me encantaron las personas que estaban trabajando en ello. Se arriesgaron conmigo. Realmente fue una gran bendición disfrazada".

Spears sintió un parentesco con su personaje, quien podría ser alguien a quien es difícil alentar, al menos al principio, pero cuya esencia real ha sido capturada por Netflix.

"Ella es una niña. Probablemente no esté tomando todas las decisiones correctas, pero ¿quién lo ha hecho?".

Al analizar su personaje, Jamie Lynn Spears se preguntó. "Cuando alguien dice, 'Oh, Dios mío, la otra mujer', ¡quieres odiarla! Quieres decir:" Dios mío, ¿quién cree ella que es? Esta joven enfermera que viene pensando que ella puede tomar el marido de otra persona [...] Lo realmente bueno de Sweet Magnolia, es que no solo muestra un lado. Muestra todos los lados de los personajes”.

Jamie Lynn Spears, quien saltó a la fama cuando era pequeña gracias a Zoey 101 de Nickelodeon dijo haber conectado con el personaje en Sweet Magnolia porque ninguna de ellas tuvo una infancia típica.

Eso no quiere decir que hubo decisiones que Noreen toma en la serie de Netflix con las que Spears tuvo dificultades para reconciliarse. "Hubo momentos dignos de vergüenza", reconoció, "en los que tenía que hacer escenas y pensaba, 'Ugh, Noreen, por favor, detente. No hagas esto'".

Pero en última instancia, cree que Sweet Magnolias captura el desorden de la vida y las sorpresas que conlleva.

Netflix da la bienvenida a Jamie Lynn Spears

Los coprotagonistas de Jamie Lynn Spears se apresuraron a alabar su regreso a la actuación. JoAnna Garcia Swisher, quien comparte muchas escenas con la joven e interpreta a la esposa de Bill, Maddie, fue una de las emocionadas por su regreso a la actuación.

"La adoro absolutamente", dijo la actriz a ET. "Es tan hermosa, dulce, cariñosa y tan buena madre, y simplemente real”, además expresó que "fue fantástico" poder emprender este viaje en Sweet Magnolias con Jamie Lynn Spears.

La filmación tuvo lugar en Covington, Georgia, el verano pasado, muy cerca del hogar en Louisiana de Jamie Lynn Spears, lo que permitió que su hija menor, Ivey, de solo un año, y su madre, Lynne, estuvieran a su lado durante todo el rodaje. Su esposo, Jamie Watson, y su hija Maddie, también visitaron el set de Netflix con frecuencia.