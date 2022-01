Jamie Lynn Spears reacciona al comentario de Britney llamándola "escoria".

Jamie Lynn Spears parece haber reaccionado a su hermana mayor, Britney Spears, refiriéndose a ella como "escoria", con una cita sobre aquellos que han "destrozado su nombre".

"Nadie destroza tu nombre más que alguien que teme que le digas a la gente la verdad", compartió Jamie Lynn, de 30 años, en sus historias de Instagram horas después de que Britney la llamara por su nombre por afirmar en una entrevista televisiva que la estrella del pop los encerró en una habitación mientras blandía un cuchillo.

"Nunca he estado cerca de ti con un cuchillo o incluso se me ocurriría hacer !!!", escribió Britney Spears, de 40 años, en un comunicado publicado en su Twitter el viernes, y agregó: "El único cuchillo con el que te vi en casa fue cortar los trozos de calabaza más grandes que he visto en mi vida y era demasiado grande para que yo lo cortara".

¿Qué dijo Britney Spears a Jamie Lynn?

Spears continuó: "AHORA y solo AHORA sé que solo una persona escoria inventaría tales cosas sobre alguien... Alrededor de los niños???? Jamie Lynn, en serio??? ¡¡¡Vamos!!! Enhorabuena por presentarle a tu hermana mayor el concepto de conseguir BAJAR... BAJAR... MENOS... porque ganas en esa, nena !!!!".

Si bien Britney ha estado llamando a su familia durante meses por los papeles que desempeñaron en su antigua tutela, las hermanos comenzaron a luchar públicamente después de la aparición del miércoles de Jamie Lynn en "Good Morning America" para promocionar su nuevo libro, "Things I Should Have Said".

"Siempre he sido el mayor apoyo de mi hermana, así que cuando necesitaba ayuda, establecí formas de hacerlo", afirmó Jamie Lynn Spears durante su entrevista con GMA. También aseguró que "el amor todavía está ahí" entre ella y Britney, y agregó: "Solo la he amado y apoyado".

Britney arremete contra el libro de Jamie Lynn Spears

La cantante de "Stronger", sin embargo, según los informes, puso los ojos en blanco ante la sesión de preguntas y respuestas e insistió en que su hermana menor está tratando de salvar la cara para vender libros. Ante esta situación, Britney Spears explotó contra su hermana por escribir un libro “a costa suya”.

"Mi familia arruinó mis sueños al 100 mil millones por ciento y tratar de hacerme ver como el loco", tuiteó Britney Spears después de la entrevista de Jamie Lynn con GMA. "¡A mi familia le encanta derribarme y lastimarme siempre, así que estoy disgustado con ellos!".

