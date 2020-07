Jamie Lynn Spears quiere que su hija sea la protagonista del reboot de Zoey 101/Foto: Us Weekly y Cine Premiere

La alumna de "Zoey 101", Jamie Lynn Spears, ya tiene a alguien en mente para interpretar a una joven Zoey en el reboot del show de Nickelodeon: ¡su hija de 12 años, Maddie!

En una entrevista con el medio Entertainment Tonight, la actriz de 29 años dio una actualización sobre los planes para un reinicio de "Zoey 101", compartiendo sus esperanzas de que su hija pueda ser parte de ello.

"Tal vez podría interpretar a Zoey cuando era más joven o algo así", dijo Spears, quien comenzó su carrera actoral con Nick cuando tenía solo 11 años.

"Es realmente extraño mirar a mi hija ahora de 12 años y decir: 'Oh Dios mío, cómo es que estaba en un programa en este momento’. Es extraño, es como, no me lo puedo imaginar. Pero luego veo que todas las cosas que hace que son tan increíbles. Creo que nunca podría haberlo hecho de esa manera", expresó la hermana menor de Britney Spears.

"Así que realmente es genial poder ponerme donde está y lo que estaba haciendo en este momento", continuó.

Jamie Lynn añadió: "Puedo tener una perspectiva diferente que creo que es importante, ya que esperamos emprender este próximo viaje para ver a mis hijos verme cuando tenía su edad. Es realmente extraño".

La cantante de country, que comparte a su hija Maddie con su ex novio Casey Aldridge, también tiene una hija de 2 años con su esposo, el empresario Jamie Watson.

Spears, quien interpretó al personaje titular en "Zoey 101", que se desarrolló entre 2005 y 2008, confirmó a ET que se está preparando un resurgimiento, pero dijo que los planes se han detenido debido a la pandemia de coronavirus.

"Es [difícil durante] la cuarentena y todo esto. Creo que poner la seguridad de todos primero es lo que estamos tratando de hacer en este momento", explicó. "Y las conversaciones que se iniciaron antes de esto han [tomado] un ritmo lento, como todo lo demás en el mundo".

Aunque la mayoría del cast original regresó para un reencuentro especial, la actriz Alexa Nikolas, quien interpretó a Nicole en la serie de Nickelodeon, reveló que no fue llamada al a reunión porque Jamie Lynn la odiaba e hizo su vida "un infierno" cuando trabajó en el programa/Foto: Youtube

"Creo que todavía estamos teniendo conversaciones y descubriendo cómo contar la historia de una manera que le haga justicia, porque queremos que sea buena", continuó Spears. "Queremos que se relacione con los fanáticos. Es por eso que el programa funcionó en primer lugar, porque nos conectamos con nuestros fanáticos y dónde estaban en su vida. Así que queremos asegurarnos de encontrar un hogar y la mejor historia para contar", detalló la actriz.

El reencuentro del elenco de Zoey 101

La estrella de "Sweet Magnolias" también habló sobre reunirse con sus antiguos coprotagonistas de "Zoey 101": Paul Butcher, Sean Flynn, Matthew Underwood, Erin Sanders, Chris Massey y Kristin Herrera para el episodio especial "All That", que presenta a Spears repitiendo su papel y también como una guardaespaldas de 101 años, Thelma Stump.

"Esta es, fue, una reunión muy rápida. Realmente solo para que nos volvamos a ver y veamos si vimos esa química, si todavía estaba allí, ¡y así fue!" ella dijo del reencuentro.

"Así que creo que para mí, fue una de esas cosas que me aseguraron que los fanáticos lo querían y luego se dieron cuenta, ¿es factible? ¡Y esto fue muy divertido!"

"Lo hicimos donde todo comenzó, donde literalmente comencé, en 'All That' y Nickelodeon, y jugué dos personajes", continuó. "Así que fue muy divertido, me pareció bien y espero que podamos hacerlo nuevamente".