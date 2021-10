Jamie Lynn Spears publicará Memoir, un libro para cerrar ciclos

La hermana de Britney Spears, Jamie Lynn Spears,reveló que tiene una memoria en camino el lunes (11 de octubre).

El libro, titulado Cosas que debería haber dicho, se lanzará el 18 de enero de 2022 a través de Worthy Publishing.

Se dice que las memorias de Jamie Lynn Spears son una mirada íntima a las luchas personales de Spears como actriz infantil, madre adolescente y figura pública, y ha estado en proceso desde que la hija de Spears, Maddie, se subió a un vehículo todo terreno.accidente en 2017.

La promoción al libro de Jamie Lynn Spears

Jamie Lynn Spears contará su versión

Spears anunció que había terminado las memorias en una Publicación de Instagram, escribiendo:

"Me debo a mí mismo, a mi yo más joven y a mis hijas ser un ejemplo de que nunca debes editar tu verdad ni a ti mismo para complacer a nadie más. Sé que todavía tengo MUCHO aprendizaje que hacer, pero siento que terminar este libro me dio el cierre de este capítulo de '30 años' de mi vida, y espero ayudar a cualquier otra persona que haya olvidado su valor, haya perdido la voz o esté tratando de romper un ciclo malsano en su vida ".

En el sitio de Worthy Publishing, Things I Should Have Said se describe como "el retrato de una esposa, mamá, hermana, hija, actriz y músico que hace lo mejor que puede para mostrarse y enseñar a sus hijas a tener el valor de amar cada parte de ellos mismos también ". Una parte de las ganancias del libro se destinará aEste es mi valiente, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo elevar las voces y las historias de las personas en medio de enfermedades mentales y luchas por adicciones.

Jamie Lynn Spears terminó su publicación de Instagram ofreciendo a sus seguidores algunas palabras de aliento: "Por último, pero ciertamente no menos importante, quiero que todos sepan, USTEDES importan, SU historia importa, USTEDES son suficientes y nunca permitan que este mundo intente convencerlos. de lo contrario."

