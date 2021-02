Jamie Lynn Spears pide que los medios apoyen a Britney Spears y que no la acosen

Jamie Lynn Spears está mostrando su amor por su hermana Britney Spears. La ex estrella de Zoey 101 acudió a Instagram Story el viernes para enviar una nota a los medios de comunicación sobre no repetir sus errores.

Los comentarios se producen una semana después del lanzamiento del documental no autorizado The New York Times Presents Framing Britney Spears.

"Queridos medios, intenten no repetir los errores de su pasado. Miren a dónde nos llevó eso. Hágalo mejor", escribió antes de agregar: "Todos los que conocen están librando una batalla de la que no saben nada. Sean amables. Siempre".

La hermana menor de Britney pidió a los medios que ya no acosen a su hermana, como lo hicieron en el pasado y por el daño que le causaron/Foto: Entertainment Tonight

Framing Britney explora todo, desde el ascenso de la estrella del pop a la fama hasta su interpretación negativa en los medios, junto con su batalla por la tutela en curso con su padre, Jamie Spears.

Jamie Lynn también respondió a los rumores de que ella era parte de un mitin virtual #FreeBritney, explicando que "alguien se representó a sí mismo" como ella "sin mi conocimiento".

"Amo mucho a mi hermana, pero no estaba al tanto de un mitin, ni asistí a un mitin virtual", escribió.

Jamie Lynn también aseguró que ella no está muy relacionada con el movimiento Free Britney, aunque muchos fans pensaban que sí/Foto: Entertainment Tonight

Britney Spears no sabía de la existencia del documental

Si bien la familia Britney Spears no está involucrada en el documental, una fuente le dijo a ET que Britney "está al tanto" de Framing Britney Spears, y escuchó por primera vez sobre el proyecto a través de su equipo.

La cantante de "Lucky" aparentemente respondió al documental esta semana compartiendo un video de ella interpretando "Toxic" hace tres años, antes de compartir que "siempre le encantará estar en el escenario... Pero me estoy tomando el tiempo para aprender y ser una persona normal".

"¡¡¡Me encanta disfrutar de lo básico de la vida diaria!!!! ¡¡¡Cada persona tiene su historia y su versión de las historias de otras personas!!!" ella escribió.

Además agregó: "¡Todos tenemos tantas vidas diferentes, brillantes y hermosas! Recuerda, no importa lo que creamos saber sobre la vida de una persona, no es nada comparado con la persona real que vive detrás de la lente!!!!"

Además, el novio de Britney, Sam Asghari, abordó su batalla por la tutela en curso y expresó su disgusto por su padre esta semana.

Una fuente le dijo a ET que Sam quiere que Britney "finalmente se libere de la tutela", y agregó que él es "una de las pocas personas que no necesita un acompañante para estar cerca de ella".

El viernes, Justin Timberlake también se disculpó con Britney después de ser criticado por la forma en que manejó su separación a principios de la década de 2000.

En su declaración, escribió que "ha visto los mensajes, etiquetas, comentarios y preocupaciones" sobre los comentarios que hizo en el pasado sobre Britney, así como el infame "mal funcionamiento del vestuario" con Janet Jackson durante su actuación de medio tiempo en el Super Bowl de 2004.

