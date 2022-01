Jamie Lynn Spears pide a Britney frenar amenazas de muerte que recibe su familia.

Jamie Lynn Spears ha respondido los reproches que recientemente hizo Britney Spears en Instagram posterior a ver la entrevista que concedio este jueves en el programa "Good Morning America".

En primera instancia, la actriz y cantante ha enviado un mensaje a su hermana mayor a través de esa misma plataforma con la esperanza de que lo lea, pese a no estar claro si lo hará porque semanas atras la estrella del pop dejó de seguirla y hoy mismo ha revelado que se tomará un descanso de las redes sociales.

Cualquiera sea el caso, Jamie Lynn Spears ha querido afirmar una vez más que cuenta con todo su apoyo:

"Brit, siempre estoy aquí para ti, sabes que detrás del escenario siempre he estado ahí. Pero resulta agotador que las conversaciones que mantenemos y los mensajes que nos enviamos en privado no coincidan con lo que publicas en redes sociales. Sé que estás pasando por mucho y nunca le restaría importancia a eso, pero tampoco puedo rebajarme".

Jamie Lynn Spears defiende su libro de memorias

Jamie Lynn pide a Britney detener amenazas que recibe su familia.

Es de señalar que Jamie Lynn ha defendido tanto su polémica entrevista como las memorias que recientemente publicó para esclarecer que ella también es una Spears y tiene todo el derecho a compartir las experiencias que la han marcado, pese a que frecuentemente impliquen de una forma u otra a su hermana Britney.

"Odio romper la burbuja en que vive mi hermana, pero mi libro no es sobre ella", ha reiterado la hermana de Britney Spears. "Empecé a trabajar duro antes de ser siquiera una adolescente, y he construido mi carrera a pesar de que era sencillamente la hermana pequeña de alguien".

Jamie Lynn no quiere participar en "ningún drama"

La Verdad Noticias informa que la exprotagonista de la serie 'Zoey 101' asegura que no le interesa participar en "ningún drama" y unicamente busca poner un fin a este capítulo tan desagradable, marcado por el conflicto con su hermana.

No obstante, le resulta muy complicado hacerlo cuando los reproches que Britney le dedica públicamente la convierten en blanco de las amenazas y las críticas de su base de fans. Lo anterior, porque Britney Spears explotó contra su hermana por escribir un libro “a costa suya”.

"Francamente, las cosas que no se dicen no son en absoluto verdad, y tengo que aclararlo porque me resulta cada vez más dificil explicarle a mi hija mayor por qué nuestra familia sigue recibiendo amenazas de muerte como resultado de los mensajes vagos y acusatorios que publica su tía, especialmente cuando sabemos que ella podría decir la verdad y poner fin a todo esto en un segundo si quisiera", dijo Jamie Lynn Spears.

