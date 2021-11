Jamie Lynn Spears narra la tensión con su padre por su embarazo adolescente.

Britney Spears no es la única Spears que ha tenido una relación tóxica con su padre. Jamie Lynn Spears revela en sus nuevas memorias, "Cosas que debería haber dicho", que la tensión entre ella y su padre, Jamie Spears, era "terrible" cuando se enteró de que estaba embarazada de su hija Maddie en 2007 con solo 16 años.

“Hubo muchas peleas entre todos los involucrados”, recordó Jamie Lynn, ahora de 30 años, en un extracto publicado por People Tuesday. "Todo el equipo de Spears ya estaba atrapado en las dificultades de relaciones públicas de mi hermana, y todos a mi alrededor solo querían hacer desaparecer este 'problema'".

Jamie Lynn Spears dijo que la ira de su padre "sacó a relucir la sensación de pavor que todos sentían por mi situación". Dijo que su familia la sacó de la escuela y se llevó su teléfono para evitar filtraciones a la prensa, y agregó: "Mi papá y yo dejamos de hablar y la tensión era terrible".

Padres de Jamie Lynn Spears querían que abortara

Luego, la ex estrella de "Zoey 101" de Nickelodeon, reveló que sus padres la presionaron para abortar a los 16 años, lo que se reveló por primera vez en extractos de sus memorias publicadas el mes pasado.

Cuando Jamie Lynn se mantuvo firme, dijo que su equipo habló sobre llevarla a Mercy Ministries, un hogar para madres solteras en Tennessee, donde podría "eventualmente dar a mi bebé en adopción".

"Papá y yo peleamos, soltando palabras y lanzando insultos", escribió. “Me agarró por los hombros y me abrazó con fuerza con la esperanza de doblegarme a su voluntad. Me acerqué a su cara y le grité: '¡NO! No iré '. No pude lidiar con ninguno de ellos. Me escapé de ellos, jadeando de rabia ".

Familia de Jamie Lynn le pidió ocultar su embarazo

Jamie Lynn Spears alegó que su familia también le pidió que mantuviera su embarazo en secreto para su hermana, alegando que le dijeron que era "demasiado arriesgado contarle a Britney sobre el bebé".

"La necesitaba más que nunca y ella no pudo ayudarme en mi momento más vulnerable", dijo la estrella de “Zoey 101” antes de alegar: "La condición de Britney se estaba convirtiendo en algo más preocupante. Les preocupaba que su inestabilidad en ese momento la hiciera indigna de confianza".

"Acepté lo que mi equipo me dijo que hiciera porque era menor de edad y no quería crear más problemas", agregó. "Britney se enteró del embarazo cuando se publicó el artículo. Hasta el día de hoy, el dolor de no poder decírselo a mi hermana por mí misma persiste".

La Verdad Noticias informa que, Jamie Lynn Spears y su ex, Casey Aldridge, le dieron la bienvenida a Maddie, que ahora tiene 13 años, en 2008. Acutalmente también comparte una hija de tres años, Ivey, con su esposo Jamie Watson.

