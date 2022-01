Jamie Lynn Spears le ruega a Britney que ponga fin a su disputa pública.

Jamie Lynn Spears ondea la bandera blanca. La estrella de "Sweet Magnolias" recurrió a sus historias de Instagram el sábado, rogando a su hermana Britney Spears que ponga fin a su "vergonzosa" guerra de palabras.

"Britney, solo llámame", Jamie Lynn, de 30 años, comenzó su larga publicación de texto dirigida a la cantante, de 40 años. "He intentado muchas veces hablar contigo directamente y manejar esto en privado como deberían hacerlo las hermanas, pero aún así eliges hacer todo en una plataforma pública".

Jamie Lynn Spears continuó afirmando que siempre ha "estado allí" para Britney, y continuó defendiendo las citas que dio sobre su hermana mayor durante su reciente entrevista para "Good Morning America".

Jamie Lynn suplica a Britney Spears dejar de pelear

"Mientras tanto, por favor, deja de continuar con la narrativa de que no he estado allí para ti o que estoy inventando cosas", suplicó Jamie Lynn. "Estoy feliz de compartir cuántas veces me he acercado a ti, te he apoyado y he tratado de ayudarte. Esto es vergonzoso y tiene que parar. Te amo".

Como La Verdad Noticias informó anteriormente, Jamie Lynn abordó su relación con Britney, y el papel que supuestamente desempeñó en la batalla de tutela de años de la cantante, durante su sentada en "GMA". Sin embargo, Britney Spears explotó contra su hermana por escribir un libro “a costa suya”.

"Siempre he sido la mayor defensora de mi hermana, así que cuando necesitaba ayuda, establecí formas de hacerlo", afirmó. "Hice todo lo posible para asegurarme de que ella tuviera los contactos que necesitaba para posiblemente seguir adelante y poner fin a esta tutela y terminar con todo esto para nuestra familia. Si va a causar tanta discordia, ¿por qué continuarla?", dijo.

Jamie Lynn Spears afirma que ama y apoya a Britney

Jamie Lynn también dijo que "el amor todavía está ahí" entre ella y Britney, señalando: "Solo la he amado y apoyado". Sin embargo, una fuente aseguró la princesa del pop puso los ojos en blanco en la entrevista e insistió en que todo era una estratagema para vender más libros.

"Mi familia arruinó mis sueños al 100 mil millones por ciento y [trató] de hacerme parecer la loca", tuiteó Britney después de la entrevista, refiriéndose más tarde a Jamie Lynn Spears como "escoria". "¡A mi familia le encanta derribarme y lastimarme siempre, así que estoy disgustado con ellos!"

