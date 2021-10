Jamie Lynn Spears parece tener una situación similar a la de su hermana mayor, Britney Spears, en sus próximas memorias: "Cosas que debería haber dicho", donde denuncia a sus padres por presionarla para que realizara un aborto a los 16 años.

En extractos obtenidos por TMZ, Jamie Lynn, de 30 años, afirma que después de decirle a su padre Jamie y a su madre Lynne que estaba embarazada en 2007, “vinieron a mi habitación para tratar de convencerme de que tener un bebé en este momento de mi vida era una experiencia terrible. idea."

"'Matará tu carrera. Eres demasiado joven. No sabes lo que estás haciendo. Hay pastillas que puedes tomar. Podemos ayudarlo a resolver este problema... Conozco a un médico'", afirmó Jamie Lynn Spears que le dijeron, y agregó: "Todos a mi alrededor solo querían hacer desaparecer este 'problema'".

Jamie Lynn Spears se peleó con su padre por el embarazo

Jamie Lynn Spears dice que sus padres la presionaron para abortar a los 16 años.

En última instancia, al decidir seguir adelante con el embarazo, la estrella de "Zoey 101" tuvo una discusión con su padre Jamie, "soltando palabras y lanzando insultos" cuando él sugirió que entregara a su hijo en adopción.

También afirma que le dijeron que no le contara a su hermana Britney sobre el embarazo. "La necesitaba más que nunca y ella no pudo ayudarme en mi momento más vulnerable... Hasta el día de hoy, el dolor de no poder decírselo a mi hermana todavía persiste".

Finalmente, la familia llegó a un acuerdo con Us Weekly para dar la noticia, compartiendo las primeras fotos de la bebé Maddie, ahora de 13 años, en 2008.

¿La mamá de Britney se decepció de Jamie Lynn?

Jamie Lynn agregó que ella y su mamá Lynne se escondieron en una cabaña, en donde ella cree que era Connecticut, hasta que se publicó la historia. Mientras pasaron juntas el Día de Acción de Gracias, afirma que "mamá llevaba su decepción como su chaqueta favorita".

Jamie Lynn Spears comparte a Maddie con su ex, Casey Aldridge. También comparte una hija de tres años, Ivey, con su esposo Jamie Watson.

Su hermana Britney ha estado criticando a los Spears durante meses por ser cómplice de su tutela, y recientemente les dijo a los fanáticos que podría exponer fácilmente a su familia, incluida su hermana Jamie Lynn Spears, por sus transgresiones en una sesión de preguntas y respuestas.

