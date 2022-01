Jamie Lynn Spears critica a "troll" que deseó que violaran a sus hijas.

Jamie Lynn Spears arremetió contra un "troll" de las redes sociales que deseó que violarran a sus dos hijas pequeñas el lunes. La actriz de "Sweet Magnolias", que tiene una hija de 13 años, Maddie, y una hija de 3, Ivey, criticó al troll en línea porque no podía "ignorar" el odio contra "niños menores de edad inocentes". "

"Me he vuelto más allá de lo útil [sic] para recibir el amor y el odio de extraños, desde antes incluso de tener una opción a la edad de 8 años", comenzó Spears, de 30 años, en un extenso mensaje en su historia de Instagram.

“Así que al crecer tuve que aprender a reconocer el odio, elevarme por encima del mal y NUNCA darle a la negatividad la atención que tanto desea, pero esta es una de las cosas que no puedo ignorar”, publicó Jamie Lynn Spears.

¿Qué dijo Jamie Lynn Spears sobre en Instagram?

Jamie Lynn Spears critica a "troll" que deseó que violaran a sus hijas.

Ella continuó: "Puede que no me ames, y eso está bien, pero ESTO no debe tolerarse bajo ninguna circunstancia, y mucho menos sobre niños menores de edad inocentes". Spears compartió una captura de pantalla del mensaje de una cuenta cuya imagen de perfil omitió que decía: “P*rra basura blanca. Espero que violen a su hija. Ambas."

La Verdad Noticias informa que, la ex estrella de Nickelodeon respondió directamente al usuario de Instagram, escribiendo: "Hombre, eso es horrible". Lo anterior, tomando en cuenta que recientemente Jamie Lynn Spears reveló que sus padres la presionaron para abortar a los 16 años.

Britney Spears asegura que su familia fue "abusiva"

Jamie Lynn Spears critica a "troll" que deseó que violaran a sus hijas.

La cantante de "Toxic", de 40 años, alegó en una audiencia judicial en junio que su familia había sido "abusiva" con ella y que, como resultado, quería demandarlos. En julio, Britney Spears luego criticó a su hermana menor por remezclar una de sus canciones en los Radio Disney Music Awards 2017 sin su permiso y luego la apodó "mala idiota".

Britney también arrojó sombra a Jamie Lynn sobre el libro de memorias de la ex estrella infantil, que originalmente se tituló "I Must Confess" después del sencillo debut de Britney en 1998, "...Baby One More Time". Sin embargo, Jamie Lynn Spears renombró sus memorias tras mala reacción de fans de Britney.

"Estoy pensando en lanzar un libro el año que viene", bromeó la cantante de "Piece of Me" en Instagram antes de declarar en un aparente golpe a Jamie Lynn Spears. "¡¡¡Pero estoy teniendo problemas para encontrar un título, así que quizás mis fans puedan ayudar!!!", agregó.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.