Jamie Lynn Spears celebra la graduación de secundaria de su hija Maddie.

La hija de Jamie Lynn Spears, Maddie, se graduó de la escuela secundaria. La estrella de "Zoey 101", de 31 años, celebró el jueves a su futura "estudiante de preparatoria" y publicó nuevas fotos familiares de la ceremonia con la niña de 13 años, su esposo Jamie Watson y su hija Ivey, de 4. Spears subtituló las fotos de Instagram con emojis de amor.

Maddie e Ivey combinaron adorablemente en la carga de las redes sociales, ambas luciendo vestidos blancos. La graduada, que combinó los suyos con tacones turquesa, sostuvo su diploma en muchos de los dulces tragos, así como una bolsa de regalo.

La joven Jamie Lynn Spears le dio la bienvenida a Maddie en 2008 con su entonces novio, Casey Aldridge. La ex pareja estuvo a punto de perder a su pequeña en un accidente de vehículo todo terreno ocho años después.

¿Qué accidente tuvo la hija de Jamie Lynn Spears?

Jamie Lynn Spears celebra la graduación de secundaria de su hija Maddie.

Maddie condujo el vehículo a un estanque en la propiedad de Luisiana de su familia en el incidente de 2017. Cuando el vehículo todo terreno volcó, ella quedó inconsciente y sumergida bajo el agua durante varios minutos.

La niña de 8 años fue trasladada en avión al hospital, donde permaneció durante cinco días. Watson, de 39 años, aseguró a sus seguidores de Instagram en ese momento que su hijastra estaba “cada vez mejor”.

La Verdad Noticias informa que el empresario, que se casó con Jamie Lynn Spears en 2014 y recibió a Ivey con ella en 2018, escribió: “Cree en los milagros… Gracias a todos por las oraciones”.

A pesar de la recuperación de Maddie, la estrella de "Sweet Magnolias", que fue noticia a principios de este año por pelearse con su hermana Britney Spears, todavía está "atormentada" por el accidente.

Jamie Lynn Spears tuvo miedo de perder a su hija

Jamie Lynn Spears celebra la graduación de secundaria de su hija Maddie.

El pensamiento más grande que creo que me queda es que cuando estaba tratando de salvarla, cuando pensé que la había perdido, tenía tanto miedo que su último pensamiento fue: '¿Por qué mamá no me salvó?'”, escribió en sus memorias, “Cosas que debería haber dicho”, publicadas en enero. “Solo espero que ella sepa que estaba haciendo todo lo que podía”.

Jamie Lynn también compartió en una emotiva publicación en su cuenta de Instagram en febrero de 2020 que “el mundo se detuvo” durante la casi tragedia. “Nunca he hablado en detalle sobre ese día y los eventos que siguieron, pero lo que compartiré es que Dios nos bendijo con un verdadero milagro”, dijo efusivamente en ese momento.

“Maddie no solo se quedó aquí con nosotros, sino que se recuperó por completo”, concluyó la ex estrella de Nickelodeon. “Espero que todos sepan que no damos por sentado esta gran bendición que se nos dio”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.