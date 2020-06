Jamie Lynn Spears celebra el cumpleaños número 12 de su primogénita Maddie/Foto: El Heraldo

Jamie Lynn Spears está celebrando que su hija mayor, Maddie, cumpla 12 años, y sí, el cumpleaños de una niña famosa que nunca hemos conocido nos hace sentir bastante viejos.

La hermana pequeña de Britney, de 29 años, marcó la ocasión especial al publicar fotos de ella y Maddie a lo largo de los años, así como un video de su gran día.

Se vio a la preadolescente consolando a su hermana pequeña Ivey, de dos años, mientras la niña se echaba a llorar mientras Maddie se preparaba para apagar las velas de su pastel de béisbol.

Sin embargo, parece que Maddie es una hermana bastante buena, ya que Ivey fue vista radiante mientras se sentaba en el regazo de Maddie mientras apagaba las velas brillantes.

Jamie Lynn escribió: "Feliz 12° cumpleaños a la hermana más dulce, la bailarina más mala y la mejor hija del mundo".

La famosa actriz quedó embarazada a los 16 años cuando protagonizó el papel principal de Zoey 101 de Nickelodeon, con Jamie y su novio de 18 años dando la bienvenida a su hija en 2008.

Una declaración de Nickelodeon decía: “Respetamos la decisión de Jamie Lynn de asumir la responsabilidad en esta situación sensible y personal. Sabemos que es un momento muy difícil para ella y su familia, y nuestra principal preocupación en este momento es el bienestar de Jamie Lynn”.

Y solo unas semanas después de que Jamie Lynn anunciara su embarazo, se confirmó que la cuarta temporada del programa sería la última. Sin embargo, la actriz ha explicado que el programa realmente terminó antes de anunciar su embarazo y que su contrato ya había expirado.

Jamie Lynn, quien ahora protagoniza Sweet Magnolias de Netflix, se separó de Casey en 2010 y se casó con Jamie Watson en 2014, y la pareja dio la bienvenida a su hija Ivey en 2018.

El accidente de la hija de Jamie Lynn

Sin embargo, en 2017, la familia estuvo a punto de sufrir una tragedia cuando Maddie estuvo a punto de morir después de un accidente.

La niña de ocho años conducía un vehículo todo terreno en la propiedad de su familia en Louisiana "con todas las medidas de seguridad que podían tomarse" cuando el vehículo volcó en un estanque y dejó a Maddie sumergida durante varios minutos.

En declaraciones a un medio estadounidense el mes pasado sobre el accidente de horror, Jamie Lynn dijo: “Nos metimos y pudimos rescatarla. Cuando finalmente pudimos sacarla del agua ... y los primeros en responderme, pensamos que se había ido. Pensamos que perdimos a nuestra hija”.

“En ese momento, sentí todo lo que puedes sentir, creo, hasta lo peor. No hay nada peor que mirar a tu hija y sentir que le ha fallado. Y no quería que ella pensara que no podía salvarla”.

Maddie fue trasladada en avión al hospital, ingresada en cuidados intensivos y no respondió hasta que un sacerdote leyó sus últimos ritos.

La estrella dijo: “Fue a ponerle el aceite y leyó los ritos y ella se sentó y comenzó a patear, y sus manos comenzaron a agarrar todas las cosas. Esa fue nuestra primera señal de que ella estaba allí”.

Jamie Lynn dijo que el accidente la hizo ver la vida de manera diferente y explicó: “He enfrentado mi peor miedo ahora. ¿Qué más puedo estropear o hacer mal que será tan horrible como eso? Nada. No hay nada.”

“Dios me dio la bendición de devolverme a mi hija. La perdí y la recuperé. Así que no tengo excusas. Me han dado la mejor y más grande bendición que puedes recibir. No se me permite perder un día en esta tierra quejándose o siendo ingrato”, declaró la hermana menor de Britney.

Jamie es uno de los tres hijos de Jamie y Lynn Spears, junto con el productor de televisión Bryan, de 43 años, y la princesa del pop Britney, de 38.