Jamie Lynn Spears NO recibe dinero de la fortuna de Britney Spears

Según un nuevo informe publicado por TMZ , Jamie Lynn Spears es, según se informa, el único miembro de la familia Spears que no está en la nómina de Britney Spears, es decir no recibe dinero de la fortuna de su hermana.

Y con el dinero como un gran punto de fricción y un tema de discordia con la batalla en curso sobre la tutela de Britney, ese hecho poco informado puede cobrar importancia en términos de lo que significa el futuro para gran parte de la familia Spears.

Anteriormente, en La Verdad Noticias te reportamos como Jamie Lynn Spears recibe amenazas de muerte por el caso por la tutela que su padre mantiene sobre Britney Spears.

¿Qué es de la vida de la hermana de Britney Spears?

Jamie Lynn Spears dice no tener interés en el dinero de Britney Spears

Jamie Lynn Spears regresó a la actuación con “Sweet Magnolias”, una de las series de Netflix estrenada en 2020 después de dejar temporalmente su carrera para dedicarse a su hija.

Durante el escándalo por la tutela de su hermana, Jamie Lynn insinuó su falta de conexión financiera con Britney Spears cuando hizo su primera declaración de apoyo a su a fines de junio.

“No tengo nada que ganar o perder de cualquier manera. Esta situación no me afecta porque solo soy una hermana a la que solo le preocupa su felicidad. No soy mi familia. Soy mi propia persona".

"Si poner fin a la tutela o volar a Marte o cualquier otra cosa que ella quiera hacer [la hará feliz], lo apoyo al 100 por ciento. Porque apoyo a mi hermana. Yo quiero a mi hermana. Siempre tienen siempre lo hará. Mientras ella sea feliz. Sigamos rezando. Eso es todo".

¿Quiénes están en la "nomina" de Britney Spears?

Familia de Britney Spears mantienen el control sobre su fortuna

Según un informe publicado el sábado en el New Yorker por Ronan Farrow y Jia Tolentino, el resto de la familia de Britney han pasado "años" en la nómina de Spears, usando su fama, talento y nombre para cobrar un cheque de su dinero.

El informe directamente alegó que "Jamie, Lynne y el hermano de Spears, Bryan, han pasado años en la nómina de Spears [...] Britney estaba cada vez más resentida por sus esfuerzos por influir en ella".

Según el informe y otro publicado por el New York Times, Jamie Spears gana alrededor de $ 18,000 dólares por mes en total por supervisar la tutela de Britney Spears, quien lo acusó de esclavizarla.

No se detalló cuánto se había pagado a la madre de Britney Spears, Lynne Spears de 66 años, o a su hermano mayor, Bryan Spears, que ahora tiene 44 años. Jamie Lynn Spears, por su parte, no es parte de la nómina.

