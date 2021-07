Jamie Lee Curtis habla de su hija trans

Jamie Lee Curtis es una de las actrices más populares de Estados Unidos, y es que la famosa ha dado grandes hitos en distintos géneros, incluyendo la exitosa película “Un Viernes de Locos” para Disney.

Ahora quiso dejar un poco de lado su vida profesional y profundisar de su vida personal y en una entrevista habla sobre su hija trans 25 años, Ruby.

Como parte del perfil íntimo, Curtis describe su vida como una constante "metamorfosis", abandonando "viejas ideas" y abrazando el cambio.

Por lo tanto, describe ver con su esposo Christopher Guest "con asombro y orgullo cómo nuestro hijo se convirtió en nuestra hija Ruby".

Curtis le dijo a la revista que Ruby es una editora de juegos de computadora que se casará con su prometido el próximo año y que Curtis, quien debutará como directora de una película, oficiara la boda.

Jamie Lee Curtis celebra a su hija trans

La hija de Jamie Lee es una mujer trans

La comodidad y celebración de Curtis de la identidad transgénero de su hija Ruby obviamente debería ser estándar para los padres, quienes no deberían ser elogiados por lo mínimo de amar a sus hijos como son.

La franqueza de Curtis sobre la experiencia de su hija al salir del armario, con su permiso, también se produce en un momento de mayor visibilidad para los actores trans y figuras públicas, desde Elliot Page de "The Umbrella Academy" hasta Mj Rodríguez , recién salida de sus nominaciones al Emmy por " Pose."

Jammie apoya públicamente a su hija

Por primera vez rompe el silencio sobre este tema

La propia Curtis es uno de varios padres que han celebrado y apoyado públicamente a sus hijos trans y LGBTQ, desde la ex estrella de la NBA Dwyane Wade y la modelo Gabrielle Union y su hija Zaya, hasta la estrella de "Sex and the City" y ex candidata a gobernador de Nueva York Cynthia Nixon y su hijo Samuel Joseph Mozes .

Los dos hijos de Curtis, protagonista de Halloween kills con Michael Myers, Ruby y Annie, de 34 años, instructora de baile, llevan vidas relativamente privadas en comparación con su madre. Curtis no tuvo mucho que decir sobre ninguno de sus hijos, aparte del entusiasmo por la próxima boda de Ruby, pero expresó "esperanza" por los nietos.

¿Qué piensas de la opinión de Jamie Lee Curtis sobre su hija trans?

