Jamie Lee Curtis debutará como directora de la película "Mother Nature"

Jamie Lee Curtis una de las grandes actrices de Hollywood, mostrará su nueva faceta para una cinta. En esta ocasión estará detrás de cámaras debutando como productora de un nuevo proyecto, de igual forma también será co- escritora de la historia.

Además de que este año se estrenará la secuela “Halloween Kills”, la dos veces ganadora del Globo de Oro, estará participando en la película “Mother Nature”, una nueva producción de Blumhouse, así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram.

La actriz es reconocida tras haber participado en la cinta de terror “Halloween”, donde interpretó al personaje de Laurie Strode, la rival de Michael Myers. Aquella película se ha convertido en un clásico que disfrutan los espectadores.

Jamie Lee Curtis y su nuevo proyecto

La actriz Curtis y su compañía Comet Pictures firmaron un contrato de tres años con el estudio cinematográfico Blumhouse. Este proyecto será el primero que realizarán juntos con una nueva película, donde pretenden emocionar a los espectadores con una interesante historia.

Además de que la estrella de Hollywood dirigirá esta nueva cinta, también co.escribirá junto con Russell Goldman, quien es el jefe de desarrollo de cine y de televisión de la compañía con la que trabaja la actriz estadounidense.

El medio Deadline dio a conocer que la actriz compartió un comunicado y expresó que está emocionada por emprender esta nueva aventura a sus 61 años de edad, pues será una gran oportunidad para explorar sus ideas y la de los demás.

Mientras que el fundador y CEO de Blumhouse, Jason Blum comentó al respecto sobre el nuevo proyecto que emprenderá con Lee; él mencionó que la famosa fue una verdadera compañera en “La noche de Halloween” y que es un honor que esté haciendo su primer largometraje como directora.

La actriz también protagonizará y dirigirá “How We Sleep at Night: The Sara Cunningham Story for Lifetime”, demostrando que a su edad no hay ningún impedimento para dar a conocer su trabajo como una gran directora.

Por el momento la famosa no ha mencionado sobre quienes serán los actores que formen parte de la nueva cinta, así como la fecha de estreno del proyecto, por lo que sus fans estarán muy entusiasmados de conocer los pormenores de la historia.

El éxito de Jamie Lee Curtis

La actriz estadounidense ha logrado consolidar una exitosa carrera por los diversos proyectos en los que ha participando, pues desde pequeña conoció el mundo del cine y la televisión debido a que sus padres fueron actores.

En el año de 1978 con tan solo 20 años de edad, se convirtió en una de las primeras heroínas del cine de terror por su personaje de "Laurie Strode". La cinta dirigida por John Carpenter se convirtió en un clásico en aquellos tiempos, así lo dio a conocer el sitio web SensaCine.