Jamie Lee Curtis considera que la cirugía plástica está acabando con la belleza

Jamie Lee Curtis actualmente está promocionando el lanzamiento de la película “Halloween Kills”, sus proyectos televisivos, su carrera en el mundo del podcast y su faceta como empresaria. Pero la estrella de cine ahora ha revelado el por qué rechaza el exceso de cirugías plásticas.

La actriz de 62 años detalló durante una entrevista con el medio FastCompany, que durante su juventud se sometió a un procedimiento estético que no resultó como ella esperaba: "Probé la cirugía plástica y no funcionó. Me hice adicta al Vicodin. Ahora tengo 22 años de sobriedad", expresó.

Jamie Lee Curtis regresa para enfrentar a Michael Myers en “Halloween Kills”, la cinta que se estrenará el próximo 22 de octubre en cines, justo antes del Día de Brujas, como informamos en La Verdad Noticias.

Jamie Lee Curtis está en contra de los estereotipos de Hollywood

La estrella de cine considera que los excesos de cirugías y el uso de filtros ha afectado a las personas/Foto: El Mundo

Curtis declaró su rechazo por los estereotipos de belleza que hay en Hollywood, y cómo estos han afectado a las personas, con el uso excesivo de filtros: "La tendencia actual de rellenos y procedimientos, y esta obsesión por los filtros, y las cosas que hacemos para ajustar nuestra apariencia en Zoom están acabando con generaciones de belleza”, mencionó.

“Una vez que te estropeas la cara, no puedes recuperarla", señaló la famosa.

Incluso Jamie Lee Curtis quien también es directora, dijo que pensó muchas veces en retirarse del espectáculo: "quería irme de la fiesta antes de que la fiesta me pidiera que me fuera". Sin embargo, la actriz recibió en junio el León de Oro en el Festival de cine de Venecia.

Jamie Lee Curtis prefiere que su vida siga en privado

La actriz que ha protagonizado diversos proyectos en la pantalla ha tenido una gran transformación natural con los años, pero ella espera seguir conservando privacidad en su vida/Foto: Ok Chicas

Aunque es una estrella de fama internacional, especialmente por su papel como Laurie Strode en “Halloween”, Jamie ha elegido que su vida siga tan privada como sea posible: "No tengo ninguna relación porque soy una persona privada. Vivo una vida muy privada. No llamo la atención”.

“Cuando eres tan mayor como yo, terminas haciendo una amplia gama de trabajos, si tienes la suerte. Cuando salga Halloween (2021), seré la chica de portada de AARP y, (al mismo tiempo), seguiré escribiendo libros para niños pequeños; uno nuevo saldrá en 2023", declaró Jamie Lee Curtis.

