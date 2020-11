Jamie Foxx se une a nuevo proyecto de Amazon: “The Burial” ¡Y también producirá!

Jamie Foxx producirá y protagonizará "The Burial" de Amazon Studios, centrada en la batalla legal por una cadena de funerarias durante la década de 1990.

"The Burial" se basa en el artículo de 1999 de Jonathan Harr en el New Yorker sobre el caso de disputa contractual presentado contra el ejecutivo de la funeraria, Ray Loewen por el empresario de Mississippi, Jeremiah O’Keefe, quien contrató al extravagante abogado, Willie Gary.

El jurado otorgó a O’Keefe un total de 500 millones de dólares, una cantidad que llevaría a la empresa de Loewen a la quiebra y puedes leer sobre el caso AQUÍ.

Amazon se una a Jamie Foxx para presentar el caso O´Keefe vs Loewen

La directora de “Novitiate”, Maggie Betts, ha sido contratada para dirigir un guión del ganador del Premio Pulitzer, Doug Wright. Las productoras son Amazon Studios, Bobby Shriver Inc. y Double Nickel Entertainment.

Los productores son Bobby Shriver, Adam Richman de Double Nickel y Jenette Kahn junto con Datari Turner.

Equipo de estrellas de Jamie Foxx y Amazon

Jamie Foxx ganó un Oscar al mejor actor por "Ray" y fue nominado en la categoría de actor secundario por "Colateral". También protagonizó el drama legal, "Just Mercy" y ganó el trofeo de actor de reparto en los NAACP Image Awards a principios de este año.

El actor protagonizó recientemente "Project Power" de Netflix y prestará su voz a "Soul" de Pixar como el papel de un maestro de música apasionado. Coprotagonizará y producirá la próxima película, "They Cloned Tyrone" y la serie, "Dad Stop Embarrassing Me".

Maggie Betts dirigió “Novitiate” a partir de su propio guión y ganó el premio especial del jurado a la mejor directora en el Festival de Cine de Sundance 2017. También dirigió el documental "The Carrier", centrado en una madre seropositiva en África que intenta proteger a su bebé para que no nazca con VIH / SIDA.

Doug Wright ganó un premio Pulitzer por la obra de Broadway "I Am My Own Wife". Sus otros créditos en Broadway incluyen "Grey Gardens", "Hands on a Hardbody" y "Quills", que fue adaptada a un largometraje dirigido por Philip Kaufman.

Más detalles sobre "The Burial" de Jamie Foxx y Amazon Studios serán compartidos en La Verdad Noticias conforme sean revelados.