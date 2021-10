Jamie Foxx se sincera sobre los retos de la paternidad en su nuevo libro

Jamie Foxx se sincera sobre su familia, paternidad, fama y carrera profesional en su primer libro biográfico, "Act Like You Got Some Sense", en el cual el actor no dudo en hablar sin filtros sobre todos los aspectos de su vida.

Desde la tumultuosa relación de sus padres, el haber sido adoptado por su abuela, la inspiración del libro, Estelle Marie Talley hasta encontrar el éxito como artista y convertirse en padre, la estrella de cine no dejó ningún tema sin explorar.

Jamie Foxx habla sin filtros en su libro

En su nuevo libro, Jamie no se guarda nada mientras relata las lecciones de la vida que le han dado forma, como el ser padre de sus hijas, Corrine y Anelise o la muerte de su hermana DeOndra a los 36 años.

"El libro soy yo", dijo el actor de 53 años "Lo revisé con un peine de dientes finos [porque] quería asegurarme de que si dije algo mal aquí o allá, quiero asegurarme de que lo entendí. Lo dejé abierto para que fuera real como si fuera yo [para los lectores]. No hay dudas".

Foxx siempre ha sido lo más privado posible sobre sus relaciones amorosas, hijas y vida familiar, por lo que el libro "Act Like You Got Some Sense" es unas de las principales (y únicas) fuentes de información sobre su vida privada hasta el momento.

Las principales revelaciones de Jamie Foxx

Jamie Foxx dijo que su abuela fue una de las inspiraciones de su libro

Foxx, quien interpretará al famoso boxeador Mike Tyson en nueva serie, hizo varias revelaciones sorpresivas en su nuevo libro como el hecho de que no tenía ninguna comunicación con su padre al momento de su muerte.

Jamie Foxx también reveló como su hija, Corrine le dijo una vez que "realmente no le agradaba" durante una sesión de terapia, o como no cree contraer matrimonio nunca hasta el hecho de que su madre y padrastro ya no duermen en la misma cama.

