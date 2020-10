Jamie Foxx protagonizará una película de VAMPIROS para Netflix

Netflix mantiene ese contenido original en funcionamiento, y el gigante de la transmisión acaba de anunciar un nuevo thriller de vampiros titulado Day Shift. La película tendrá al coordinador de especialistas JJ Perry haciendo su debut como director, y la estrella de Project Power, Jamie Foxx, dirigirá el proyecto basándose en un guión que en realidad se descubrió por primera vez en una competencia de guiones.

Perry aporta su experiencia de películas como The Fate of the Furious, Bloodshot y la serie John Wick al proyecto, que tendrá a Foxx interpretando a un cazador de vampiros, aunque muchos a su alrededor no tienen idea de lo que hace para ganarse la vida.

Jamie Foxx se convertirá en un cazador de vampiros

¿De qué tratará la nueva película de Foxx y Netflix?

Netflix describe a Jamie Foxx de Day Shift como un "padre que trabaja duro y que solo quiere darle una buena vida a su ingeniosa hija de 8 años. Su mundano trabajo de limpieza de piscinas en el Valle de San Fernando es una fachada para su verdadera fuente de ingresos, cazando y matando vampiros".

Con el trabajo de Perry en algunas de esas épicas películas de acción, estamos ansiosos por ver qué puede hacer este dúo con esa premisa estelar. Tyler Tice escribió el guión con revisión de Shay Hatten, y Chad Stahelski producirá con Jason Spitz bajo su estandarte 87Eleven Entertainment, así como con Shaun Redick e Yvette Yates Redick de Impossible Dream Entertainment. Foxx también será productor ejecutivo junto a Datari Turner y Peter Baxter.

Lo que inició todo esto fue la Competencia de escritura Slamdance, y cuando Tice ganó el gran premio, fueron Shaun e Yvette quienes iniciaron las discusiones con Tice y avanzaron con el proyecto.

Day Shift no tiene fecha de lanzamiento actual, pero lo mantendremos informado en La Verdad Noticias. En cuanto a Foxx, esta es una de las varias asociaciones recientes que tiene con Netflix, ya que recientemente protagonizó Project Power y también está produciendo un thriller llamado They Cloned Tyrone.

Jamie Foxx protagonizará una nueva película en Netflix

¿De qué trata Project Power de Jemie Foxx?

¿Qué arriesgarías por cinco minutos de pura energía? En las calles de Nueva Orleans, comienza a correr la voz sobre una nueva y misteriosa píldora que desbloquea superpoderes únicos para cada usuario. El truco: no sabes qué pasará hasta que lo tomes.

Mientras que algunos desarrollan una piel a prueba de balas, invisibilidad y superfuerza, otros exhiben una reacción más letal. Pero cuando la píldora aumenta el crimen dentro de la ciudad a niveles peligrosos, un policía local (Joseph Gordon-Levitt) se une a un traficante adolescente (Dominique Fishback) y un exsoldado impulsado por una vendetta secreta (Jamie Foxx) para luchar contra el poder con poder y arriesgarse a tomar la píldora para rastrear y detener al grupo responsable de crearla

TE PUEDE INTERESAR: Jamie Foxx logra ARDIENTE transformación de su cuerpo para interpretar a Mike Tyson

¿Te has emocionado con esta nueva película de Jamie Foxx? ¿Te gustaría verlo cómo un cazavampiros? ¡Háznoslo saber en los comentarios!