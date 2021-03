Jamie Foxx interpretará al famoso boxeador Mike Tyson en nueva serie

Jamie Foxx interpretará al gran boxeador Mike Tyson en una nueva serie limitada biográfica, según ha revelado el medio Variety.

La serie, titulada simplemente "Tyson", no está actualmente configurada en una red o servicio de transmisión, pero sin duda encontrará uno rápidamente dados los nombres que ya se le atribuyen.

Antoine Fuqua está a bordo para dirigir y producir ejecutivo a través de Fuqua Films, con Martin Scorsese también como productor ejecutivo a través de Sikelia Productions. Se dice que la serie abarca toda la vida de Tyson.

"He estado buscando contar mi historia durante bastante tiempo", dijo Tyson.

“Con el reciente lanzamiento de Legends Only League y la emoción de los fanáticos después de mi regreso al ring, ahora se siente como el momento perfecto. Espero colaborar con Martin, Antoine, Jamie y todo el equipo creativo para llevar al público una serie que no solo captura mi viaje profesional y personal, sino que también inspira y entretiene", afirmó el famoso boxeador.

Colin Preston escribió el piloto de "Tyson" y actualmente está trabajando en escribir la serie completa. Jamie Foxx será productor ejecutivo además de protagonista.

Junto con Fuqua y Scorsese, Tyson y su esposa, Kiki Tyson, serán productores ejecutivos junto con Sophie Watts y John Ryan Jr. en nombre de Tyson's Legends Only League. Rick Yorn de LBI Entertainment también será el productor ejecutivo. Azim Spicer of Legends Only League actuará como productor asociado.

Jamie Foxx está listo para personificar a Mike Tyson

Foxx ha estado discutiendo su participación en un proyecto de Tyson durante algún tiempo, y el año pasado declaró que estaba profundamente capacitado para el papel, aunque en ese momento se decía que era una película biográfica en lugar de una serie.

Esta es la segunda serie limitada de Tyson anunciada el mes pasado. Hulu anunció previamente que había ordenado una serie limitada de ocho episodios sobre el boxeador, pero Tyson se manifestó fuertemente en contra de esa serie cuando se anunció y dijo que no estaba involucrado en ella.

Mike Tyson llegó a los titulares de todo el mundo cuando se convirtió en el campeón de peso pesado más joven en la historia del boxeo en 1986 a la edad de 20.

Siguió siendo una fuerza importante en el boxeo durante años y es ampliamente considerado uno de los mejores peleadores de peso pesado de todos los tiempos.

Pero su vida fuera del ring atrajo quizás aún más atención, y Tyson se hizo famoso por sus locas hazañas. También fue acusado de abuso físico y mental grave por parte de su esposa, Robin Givens, y fue declarado culpable de violación en 1992, y finalmente cumplió menos de tres años de prisión.

Ha hecho una especie de regreso en los últimos años, apareciendo en proyectos como la franquicia cinematográfica "The Hangover" como él mismo y actuando en un espectáculo individual en Broadway.

También ha sido abierto sobre sus luchas con las enfermedades mentales y el abuso de sustancias. Más recientemente, Tyson peleó una pelea de exhibición de ocho asaltos contra Roy Jones Jr. en noviembre, que terminó en empate. El evento sirvió como el lanzamiento de Legends Only League.

