Jamie Dornan es captado besando apasionadamente a una 'viejita' en Cancún (FOTO)

Desde hace un par de semanas el actor Jamie Dornan se encuentra en la ciudad de Cancún grabando la nueva película ‘Barb and Star Go to Vista Del Mar’ en donde interpreta a un guapo joven en busca de compañía.

Hace unas semanas se dio a conocer que el actor se encontraba en la ciudad grabando y logró causar euforia de sus seguidoras que principalmente eran mujeres que pasaban muchas horas rastreando al galán de Hollywood.

Un nuevo escándalo

Cabe destacar que durante los primeros días de su llegada a este punto turístico, causó un congestionamiento en el aeropuerto de la ciudad, pues debido que gran parte de la locación fue cerrada por filmaciones de su película.

Ahora nuevamente vuelve a causar revuelo con su última actividad, pues fue captado en una candente situación con una de las ‘turistas que se encontraba en el lugar.

Sin embargo se han filtrando unas imágenes del actor besando a una mujer mayor en sus estancia en la ciudad caribeña, sin embargo el grado de pasión que se notan en las imágenes ha causado mucha relevancia.

Sin embargo la mujer que ha recibido el beso de Jamie Dornan fue nada más y nada menos que Kristen Wiig, una actriz que es parte de la misma película por lo que se cree que esas imágenes son parte de la historia de esta producción.

Sin duda la estancia del galán a Cancún ha causado en todo momento mucha relevancia puesto que en algún momento fue el hombre más deseado del mundo y en Cancún ha logrado cerrar medio aeropuerto para grabar unas escenas en plena temporada alta y ahora cautivar a las mujeres mayores de edad.

