Jamie Dornan (Christian Grey) cerró el Aeropuerto Internacional de Cancún para grabar.

Desde hace varios días se ha estado grabando la nueva película ‘Barb and Star Go to Vista Del Mar’ en la ciudad de Cancún, la cual es protagonizada por Jamie Dornan, quien se popularizó por darle vida al sádico Christian Grey.

Jamie Dornan (Christian Grey) cerró Aeropuerto Internacional de Cancún para grabar

Como todos sabemos Christian Grey se encuentra en México grabando una nueva película, esta vez se trata de una comedia la cual comparte escena con las comediantes Annie Momulo (Bad Moms) y Kristen Wiig (Damas en Guerra) sin embargo esta nueva película se está grabando en la ciudad de Cancún, mucha gente ha tenido la suerte y ha visto a este actor mientras trabajaba filmando en esta nueva producción.

Se paraliza el Aeropuerto Internacional de Cancún por grabaciónes de Jamie Dornan

Una de las escenas requería grabarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Cancún, y por especificaciones del guión tuvo que cerrarse la mitad del aeropuerto en plena temporada de verano, o sea cuando la ocupación hotelera es más alta y los vuelos internacionales abundan.

Se paraliza el Aeropuerto Internacional de Cancún por grabaciónes de Jamie Dornan.

De seis de la mañana a ocho de la noche, el equipo de grabación de esta nueva película ocupó los espacios necesarios para llevar a cabo cada una de las grabaciones correspondientes al guión de esta nueva cinta. Gran alboroto se vivió primero en las redes sociales en donde la noticia se viralizo por la presencia del actor Jamie Dornan en la ciudad de Cancún.

Te Puede Interesar: Impacta Jamie Dornan (Cristian Grey) en Cancún, está grabando película

Fueron 14 horas las que la mitad del Aeropuerto internacional de Cancún estuvo cerrado para poder grabar así estas escenas en la próxima producción en la que participará Jamie Dornan, misma que se estrenará hasta 2020, en esta cinta han estado trabajando ampliamente muchas personas incluso en horas nocturnas, terminando las grabaciones al amanecer.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos