James Toback es acusado de acoso sexual por cuarenta mujeres

NUEVA YORK.- Casi cuarenta mujeres han acusado al director de cine y escritor estadunidense James Toback de acoso sexual en encuentros que se remontan a la década de 1980, según un reportaje que publicó hoy el diario Los Angeles Times. Toback, de 72 años y nominado a un Oscar por el guión del filme Bugsy (1991), supuestamente acosó a mujeres que había contratado, que buscaban trabajo o que había abordado por la calle, de acuerdo con la información del diario, que cuenta con testimonios de 38 mujeres, la mayoría con nombre y apellidos. Toback embaucaba a las mujeres bajo el pretexto de ser una puerta de entrada a Hollywood y en encuentros posteriores, que tenían lugar en espacios privados como una habitación de hotel o incluso públicos como un parque, se masturbaba frente a ellas o se rozaba contra ellas. Louise Post, guitarrista y vocalista de la banda Veruca Salt, que en 1987 conoció a Toback en la universidad Barnard, recordó que el director le dijo que quería masturbarse mientras le miraba a los ojos, una petición libidinosa que se repite en los relatos de otras presuntas víctimas. Ir a su apartamento ha sido mi fuente de vergüenza de los últimos 30 años, el haberme permitido ser tan ingenua", lamentó Post. En el caso de Sari Kamin, a la que Toback abordó en la calle con el pretexto de ofrecerle un cásting, tras varios meses el director la convenció para reunirse a solas con él en una habitación del hotel y la presionó para que se desnudara con la excusa de que si no era capaz de hacerlo allí no podría hacerlo en un plató. Kamin finalmente accedió y en ese momento Toback se le acercó y le frotó su entrepierna. Al preguntarle, "paralizada", si estaba intentando estimularse sexualmente, el director le contestó que "por supuesto" y la joven salió corriendo. "Estaba impresionada y helada y no sabía qué hacer", declaró Terri Conn, una actriz que tenía 23 años cuando se reunió en una zona recluida en Central Park, en Nueva York, con el director y este comenzó a rozarse contra su pierna. "Pensé que si me resistía, podría ponerse peor. Él podía avasallarme", añadió. Ninguna de las mujeres, algunas de ellas jóvenes aspirantes a actriz que dejaron la actuación tras los incidentes, contactó con la Policía.

Te puede interesar