James Roday de Psych RECONECTA con herencia mexicana y adopta apellido Rodríguez

James Roday, como ha sido conocido a lo largo de su carrera profesional, así como por ser la estrella de la serie Psych reclamó su apellido mexicano, Rodríguez, tras una fuerte reflexión sobre su biracialidad.

En una entrevista con TVLine, la estrella de Psych, de 44 años de edad, habló sobre su reciente decisión de reclamar su nombre de nacimiento, Rodríguez. Su nombre completo, James Roday Rodríguez, debutará en los créditos iniciales de Psych 2: Lassie Come Home que se lanzará el miércoles en la nueva plataforma de streaming de NBCUniversal, Peacock.

Caso George Floyd inspiró al actor de Psych

James Roday Rodríguez, cuyo padre es mexicano-estadounidense, dijo que la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo mientras estaba bajo custodia policial de Minneapolis y el juicio racial que siguió lo llevó a profundizar en su herencia.

James Roday saltó a la fama con "Psych" de NBC

Tras conversaciones posteriores con su padre sobre sus abuelos y sus experiencias en las décadas de 1930 y 1940, el actor dijo que sintió como: "básicamente explotó mi propia relación con mi raza, mi sentido de quién soy cuando se trata de mi relación con esa mitad de mí".

"Me envió por un camino de lectura y con ganas de aprender más sobre la historia mexicano-estadounidense y su fundación en este país", continuó. "Y me hizo cuestionar muchas de las decisiones que tomé como un hombre de 44 años que ha trabajado en la industria del entretenimiento durante 20 años, la mayor de las cuales fue la decisión de no usar mi nombre de nacimiento cuando empecé a trabajar profesionalmente".

James Roday su abandona apellido mexicano

Rodríguez optó por dejar su nombre de nacimiento y seguir como James Roday después de graduarse de la Universidad de Nueva York. La decisión, explicó, estaba estrechamente vinculada a "dos experiencias de audición desfavorables". La primera, cuando era estudiante de primer año, fue para la película Primal Fear. (El papel principal terminó yendo a Ed Norton).

"Las dos primeras experiencias que tuve audicionando para trabajar como actor fueron altamente influidas por el hecho de que mi nombre no coincidía con mi tono de piel", dijo el actor conocido por la serie cómica, Psych.

"La primera audición que tuve fue para el protagonista de una película importante, y el director de reparto me dijo: 'Eres genial, pero no creo que pueda llamarte porque tu apellido es Rodríguez. Pero puedo volver a llamarte para este papel de cuatro pandillas como miembro de una pandilla, que terminé leyendo. Pero me dijeron que tampoco era adecuado para eso porque no parecía lo suficientemente latino. Básicamente no sabían qué hacer conmigo".

La segunda audición, para un papel regular de serie en un piloto de TV producido por DreamWorks, se produjo aproximadamente un mes antes de graduarse. (El piloto finalmente no fue elegido para una serie).

"Su única preocupación era que el papel no fue escrito para una persona hispana o mexicana", recordó James Roday Rodríguez, "Les preocupaba que elegir a un hombre blanco con un nombre mexicano pudiera interpretarse como su versión de 'casting diverso', y podría haber una reacción violenta. Dijeron: 'Es posible que desees considerar cambiar tu nombre'".

James Roday da vida a Shawn Spencer en Psych de 2006 a 2014

Con la bendición de su padre, James Roday Rodríguez siguió adelante y cambió su segundo nombre, David, a Roday. Veinte años después, dijo que se da cuenta de que "esencialmente perpetúa un elemento institucionalizado de lo que está roto en esta industria, que es, por supuesto, un microcosmos del mundo en que vivimos".

"No puedo excusar la decisión debido a la juventud, la ingenuidad o la ambición [...] La conclusión es que vendí mi herencia en unos 15 segundos para tener la oportunidad de ser actor".

James Roday agrega “Rodríguez” a su nombre legal

Rodríguez dijo que su decisión de reclamar su nombre de nacimiento “debió tomarse hace mucho tiempo", y agregó que quiere ser "el mejor y más sincero aliado y amplificador que pueda ser para mi propia comunidad y para mis amigos de color".

"Estoy un poco desanimado porque mis abuelos no están vivos para verlo", dijo la estrella de Psych, "Pero mi papá lo esta. Y creo que significará algo para él. Eso, en sí mismo, es razón suficiente para mí".

Psych 2: Lassie Come Home debuta el miércoles en Peacock.