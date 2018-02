James Ponette, cancunense por elección y experto en el arte de la improvisación musical

James Ponette es un músico belga que radica en Cancún y que lleva su música a cada parte del país, llegó hace seis años e inició una carrera como modelo, su amor al arte y al viaje lo han llevado a los escenarios de los principales antros de todo México.

El músico de conservatorio de 29 años, toca en un cuarteto de Jazz y además de tocar la guitarra eléctrica, acompañado por un Dj, esta nueva forma de hacer música es la que lo ha consolidado como una estrella de los antros en el país.

"Defino mi música como improvisación"

“En general defino mi música como improvisación, ya que intento de decir lo que siento con mi cada vez que toco ya sea con el concepto de jazz o con la guitarra, en general estas melodías no lo puedes tocar apagado, tienes que hacerlo con el corazón o no sirve y no conecta con tu público”, aclaró James.

Además de ser músico de conservatorio nos aclaró que su carrera artística en el país inició como modelo cuando un casa talento lo descubrió en el gimnasio cuando radicaba en el centro del país, “Yo nunca pensé que iba a ser músico en México, la gente me recibió muy bien, y siento que va muy rápido”, dijo en exclusiva para La Verdad.

Según Ponette, la clave del éxito está en la actitud con las que se hacen las cosas e hizo una comparación al respecto: “No es la música sino como lo haces, por ejemplo un taquero puede preparar la carne pero el secreto no está en la carne sino en cómo la trabaja, la sirve y como te atiende” dijo, la magia de la música está en la actitud”.

Esta semana se presentará en el antro Strana, en Monterrey, Nuevo León, considerado el mejor del país actualmente.

“Fíjate que siempre intento prepararme, inicio el día con ejercicio, la alimentación es importante. Hay días en el tal vez estuve enfermo pero me ayuda el meditar ya que considero que lamente es un factor importante en esta situación”, dijo James Ponette animoso.

El músico ama viajar y dijo que su prioridad en estos momentos es conocer todo el país y llevar su música a cada rincón, (su español es muy fluido y ha adoptado modismos) ya que asegura que es un país muy grande y que en cada ciudad que visita se encuentra con gente totalmente diferente: “Eche muchas ganas al español, vengo de un país chiquito, Quintana Roo es más grande que mi país”, explicó.