James Marsden obtuvo su papel en “Hairspray” por una plática con Julia Roberts

James Marsden, estrella de producciones como “Dead to Me”, de 46 años de edad, apareció recientemente en The Ellen DeGeneres Show y relató su experiencia al ser elegido como Corny Collins en la película de 2007, “Hairspray”, inspirada en el exitoso musical de Broadway y como Julia Roberts lo ayudó a conseguir el papel.

James Marsden logra conquistar a las audiencias con su talento musical como Corny Collins

"Estaba sentado con Adam Shankman, el director, y Craig Zadan y Neil Meron en ese momento en un restaurante vacío cerca de Broadway en la ciudad de Nueva York", dijo James Marsden a la presentadora Ellen DeGeneres. "Y estábamos hablando sobre el potencial de mí interpretando a Corny Collins".

"En medio de la entrevista, me golpearon el hombro y era Julia Roberts, que estaba parada allí", recordó. "Ella dijo 'No quiero interrumpir, pero solo quería decirte que estás en mi película favorita, The Notebook, y me encanta lo que haces en la película, y felicidades por ello, y un placer conocerte'", relató James Marsden.

James Marsden se convierte en Corny Collins

James Marsden dijo que inmediatamente después de que Julia Roberts de 52 años de edad, se fue, su papel en Hairspray se convirtió en una garantía.

"Adam Shankman se vuelve hacia mí y dice: 'No tenías el trabajo ya, pero creo que eso lo sella'. " él dijo. "Así que tengo que agradecerle a Julia Roberts por eso, ella fue quien me consolidó para que me dieran el papel en ese papel".

“Hairspray” presentó un elenco repleto de estrellas además de James Marsden como John Travolta, Michelle Pfeiffer, Zac Efron, Brittany Snow, Amanda Bynes, Queen Latifah, Allison Janey, Christopher Walken y Nikki Blonsky.

La película se estrenó en los cines el 20 de julio de 2007 y fue un éxito crítico y financiero, ya que mantuvo el récord de mayores ventas en el fin de semana de estreno de una película musical hasta Mamma Mia. el año siguiente.