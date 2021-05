James Gunn responde al paso de Dave Bautista como Drax después de GOTG Vol 3

El director, James Gunn responde a los comentarios de Dave Bautista de que se dejará de interpretar a Drax the Destroyer después de la película, Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Inmediatamente después de que Marvel Studios consiguiera oficialmente una fecha de lanzamiento de la tercera parte, también llegó la noticia de que el luchador convertido en actor está planeando retirar al personaje una vez que la trilogía cósmica esté terminada.

Como era de esperar, este nuevo aviso de Dave Bautista recibió diversas reacciones, incluida una de su director en Marvel, James Gunn, que te presentamos en La Verdad Noticias a continuación.

James Gunn responde a salida de Dave Bautista

James Gunn no quiere que Bautista deje Marvel

Introducido en Guardians of the Galaxy en 2014, el personaje es parte de la alineación del equipo de superhéroes de MCU favorito de los fanáticos. Drax estaba motivado a buscar venganza por la muerte de su familia, persiguiendo a Thanos, quien en última instancia era el culpable del crimen.

Sin embargo, después de la primera película de la sub-franquicia, esto no ha sido revisado aparte de un breve momento en Avengers: Infinity War que hace referencia a su dolor por su familia.

Con Guardianes de la Galaxia Vol. 3, que marca su sexta aparición como el héroe, Dave Bautista dice que planea alejarse del papel dada su edad. Entonces, si bien el personaje aún puede estar en el universo, el actor no lo interpretará.

En respuesta a este comentario, Gunn reveló que, en lo que a él respecta, Bautista ES Drax en el MCU y nunca podrá ser reemplazado. Dicho esto, le ofreció apoyo al actor, diciendo que tiene todo el derecho a decidir cuál será su próximo trabajo actoral después de GOTG Vol. 3.

James Gunn responde a salida de Dave Bautista del MCU

Al igual que Bautista, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 podría ser el proyecto final de Gunn en el MCU. El cineasta ha dicho en repetidas ocasiones que la trilogía concluirá la trilogía que comenzó en 2014.

Si bien el proyecto ha tardado un poco en avanzar debido a varios factores, incluido el breve despido del director y su eventual recontratación, su historia ha sido durante mucho tiempo. bloqueado.

Los detalles de la trama aún son escasos en este momento, pero Gunn ha ofrecido pistas sobre qué esperar, incluida la película que presenta la muerte de un personaje importante en la franquicia.

Combine eso con la supuesta búsqueda de Gamora, que se estableció al final de Avengers: Endgame, así como los orígenes tan publicitados de Rocket Raccoon, y se perfila para tener una narrativa emocional.

En cuanto a Drax, en particular, es difícil medir cuál es su arco en Guardians of the Galaxy Vol. 3 será. Desde que Thanos ha sido derrotado, no hay mucho en su personaje que se haya establecido antes en el MCU.

Una muerte heroica podría ser una excelente manera de despedir al héroe, pero según los comentarios de Bautista, parece que sobrevivirá. Si ese es el caso, será curioso cómo lo dejará la película.

En términos de remplanzar a Dave Bautista, es probable que Marvel Studios opte por no hacerlo a menos que sea una versión del personaje de un universo diferente. En especial porque James Gunn no apoyaría dicha decisión.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.