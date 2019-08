James Gunn: Celebramos su cumpleaños recordando sus mejores momentos

James Gunn, uno de los mejores directores de la actualidad se ha colocado entre los favoritos de los fanáticos del cine tras su participación en el universo cinematográfico de Marvel al llevar a la cima del éxito a los ‘Guardianes de la galaxia’.

El día de hoy el aclamado director se encuentra de celebración, pues cumple 53 años, edad que no aparenta en lo absoluto, pues goza de una excelente salud que lo hace lucir 20 años más joven.

Con motivo de su cumpleaños te traemos algunos de los datos más destacados de la vida personal y profesional del famoso cineasta, pues además de su participación en el MCU cuenta con otros proyectos interesantes.

Su debut como cineasta

El primer trabajo profesional de James Gunn fue como el guionista de la película ‘Tromeo and Juliet’ en el año 1996, la cual es una sátira de la adaptación de la famosa obra de William Shakespeare y la cual dio inicio al clásico estilo del director.

Fracaso en el cine de superhéroes

Aunque gracias a el los Guardianes de la galaxia son mundialmente conocidos, no siempre fue así, pues en el año 200 el director incursionó en este tipo de cine con “The Specials’ donde además de escribir el guion también actuó en la cinta, aunque la película fue un completo desastre.

Trajo de vuelta a Scooby Doo

La famosa serie animada de Scooby Doo y la pandilla resuelve misterios llegó a la gran pantalla gracias al trabajo de James Gunn, por lo que gracias a su cinta, el famoso personaje pudo sobrevivir al nuevo siglo.

Un pionero en el mundo zombie

Todos pensamos en ‘The walking dead’ al hablar de zombies, pero James Gunn sin duda fue uno de los primeros en arriesgarse a este tipo de cine con su cinta ‘Dawn of the dead’ que es un referente directo al género de horror y zombies en general.

Participó en con una actriz xxx

Uno de los episodios más graciosos en la carrera del actor y director fue cuando participó en un comercial junto a la famosa actriz de cine para adultos Sasha Grey, donde participaron en un proyecto que tiene todo el contexto de los videos porno, menos las escenas sexuales la cual fue titulada ‘Peanus’.

