James Franco confiesa ser adicto al sexo y que se acostó con sus alumnas.

James Franco finalmente acepta tener relaciones sexuales con sus alumnas más de dos años después de que lo acusaron de explotación sexual.

La estrella de "This Is the End" admitió en una amplia entrevista con Jess Cagle de SiriusXM que pensaba que dormir con alumnas de su escuela de actuación, Studio 4, era aceptable porque era "consensual", pero negó comenzar el programa para tener acceso a ellas.

“Mira, admito que me acosté con estudiantes. No me acosté con nadie en [mi clase de 'Escenas de sexo'], pero, en el transcurso de mi enseñanza, me acosté con las estudiantes y eso estuvo mal”, le explicó Franco, de 43 años, a Cagle.

“Pero como dije, yo, no es por eso que comencé la escuela y yo, no lo hice, no fui la persona que seleccionó a las personas para estar en la clase. Entonces no fue un plan maestro de mi parte. Pero sí, hubo ciertos casos en los que, sabes con qué estaba en una cosa consensuada, con un estudiante y no debería haberlo estado", dijo James Franco.

James Franco admitió que estuvo mal dormir con alumnos

La Verdad Noticias informa que, James Franco reconoció que se dio cuenta de que dormir con sus alumnos era deficiente después de tener conversaciones con otras personas sobre el concepto.

“Supongo que en ese momento, mi pensamiento era si era consensual, está bien. Por supuesto que sabía, ya sabes, hablar con otras personas, otros profesores o lo que sea, como, sí, probablemente no sea algo genial”, reflexionó.

“En ese momento no estaba lúcido, como he dicho. Así que supongo que mi, supongo que todo se reduce a mi criterio, si esto es consensual, creo que es genial. Todos somos adultos, así que...".

Ex estudiantes demandaron a James Franco

Las ex estudiantes Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal presentaron una demanda en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles en octubre de 2019 alegando que James Franco y otros instructores presionaron a las mujeres para que se desnudaran para las audiciones mientras ofrecían oportunidades para papeles en películas que rara vez se materializaban.

Al participar en “un comportamiento generalizado inapropiado y con carga sexual hacia las estudiantes mujeres”, James Franco creó “un ambiente de acoso y explotación sexual” en la escuela, afirma la demanda, reportada por primera vez por el New York Times.

