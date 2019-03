James Corden presentará por segunda ocasión los Tony Awards

James Corden, el conductor del programa “The Late Late Nite” ha sido seleccionado por segunda ocasión para ser quien engalane los premios Tony con su conducción, después de haberlo hecho por primera ocasión en 2016.

Cabe aclarar que los Tony Awards son los galardones que celebran lo mejor del teatro musical en Broadway, premio del que el propio James Corden se ha hecho acreedor, por su participación en la obra “One man, Two Guvnors” en el año 2012

A través de un comunicado se dio a conocer que será James Corden quien tome el puesto de maestro de ceremonias en esta entrega, por lo que Corden se dijo honrado de tener esta oportunidad, pues lleva el mundo del teatro musical como parte de su historia.

"No solo es un talento querido, también es un veterano del escenario y tiene una verdadera pasión por Broadway", aseguró el comité organizador de los Tony Awards de acuerdo con el portal Excelsior.

Las nominaciones para los Tony Awads se darán a conocer el próximo 30 de abril, y entre las obras favoritas figuran "The Lifespan of a Fact", "The Cher Show" o "Pretty Woman: The Musical".

La gala de entrega de premios se llevara a cabo el próximo 9 de junio en el Radio City Music Hall, y será transmitido por la cadena CBS.