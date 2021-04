James Bond: Ofrecen 20 mil pesos a quien pueda ver todas sus películas

El sitio estadounidense Nerd Bear ofrece un premio de 1000 dólares (20 mil 443 pesos mexicanos) a aquella persona que sea capaz de ver las 24 películas que conforman la saga de James Bond, esto a modo de homenaje al próximo estreno de ‘007: No Time To Die’.

De acuerdo al sitio, el reto consiste en pasar más de 51 horas frente a la televisión viendo las películas del Agente 007, además de tener tiempo para ver la saga en al menos un mes. También se deberá ser activo en las redes sociales, tener buen ojo para los detalles y por supuesto ser un gran fanático de James Bond.

El sitio Nerd Bear ofrece una recompensa de 1000 dólares a quien vea todas las películas de James Bond.

La saga de James Bond está conformada por 24 películas y en conjunto suman un total de más de 51 horas. A continuación te dejamos el listado completo.

‘Dr. No’ (1962)

‘From Russia with Love’ (1963)

‘Goldfinger’ (1964)

‘Thunderball’(1965)

‘You Only Live Twice’ (1967)

‘On Her Majesty’s Secret Service’ (1969)

‘Diamonds Are Forever’ (1971)

‘Live and Let Die’ (1973)

‘The Man with the Golden Gun’ (1974)

‘The Spy Who Loved Me’ (1977)

‘Moonraker’ (1979)

‘For Your Eyes Only’ (1981)

‘Octopussy’ (1983)

‘A View to a Kill’ (1985)

‘The Living Daylights’ (1987)

Licence to Kill' (1989)

‘GoldenEye’ (1995)

‘Tomorrow Never Dies’ (1997)

‘The World Is Not Enough’ (1999)

‘Die Another Day’ (2002)

‘Casino Royale’ (2006)

‘Quantum of Solace’ (2008)

‘Skyfall’ (2012)

‘Spectre’ (2015)

Otros premios para los fans de James Bond

La dinámica de Nerd Bear busca conmemorar el estreno de '007: No Time To Die'.

Para poder participar en la convocatoria, misma que cerrará el próximo 16 de abril, se debe visitar el sitio web de Nerd Bear y solicitar un formulario. Además, deberán explicar porque se consideran grandes fanáticos de James Bond. Sin embargo, la dinámica solo aplica para personas mayores de 18 años que sean residentes de Estados Unidos.

Además de los mil dólares de recompensa, Nerd Bear ofrecerá una tarjeta de Amazon con valor de 100 dólares y una tarjeta de regalo de AMC con 50 dólares, misma que podrá ser utilizada para ver el estreno de ‘007: No Time To Die’ con Daniel Criag como protagonista.

Pero eso no es todo, ya que el sitio ofrece una bonificación especial a aquella persona que vea ‘Never Say Never Again’, película lanzada en 1983 y protagonizada por el fallecido actor Sean Connery, pero que no se considera parte del canon en la saga de James Bond.

