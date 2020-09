James Bond: No Time to Die lanza póster oficial ¡Anuncia nuevo tráiler!

James Bond: No Time To Die de MGM está programada para su lanzamiento a fines de noviembre de este año, mientras la pandemia de coronavirus no cause más retrasos.

Y dado que la fecha de lanzamiento se acerca rápidamente, el estudio ha comenzado a intensificar los esfuerzos de marketing detrás de la película número 25 de James Bond, lanzando un nuevo póster de la película este martes por la tarde.

Vea el nuevo póster a continuación

Con Daniel Craig al frente y el centro como James Bond, el póster adquiere un aspecto elegante y art-deco que combina el cine moderno con las películas de Bond del ayer.

Daniel Craig protagoniza su quinta cinta de James Bond: "No Time to Die"

El martes también se anunció el hecho de que MGM lanzará el segundo avance de la película este jueves. El estudio no reveló a qué hora se lanzará el avance, por lo que es posible que desee mantener los ojos bien abiertos a las cuentas de redes sociales detrás del estudio y la película.

Daniel Craig deja el legado de James Bond

Uno de los primeros éxitos de taquilla en retrasar el lanzamiento debido al inicio de la pandemia de coronavirus a principios de este año, el propio Daniel Craig ha confirmado que la película será su última cinta como el icónico espía.

"Esto es todo. Eso es todo, se acabó".

El actor de 52 años de edad añadió: "Pero yo, por mi parte, estoy increíblemente feliz de haber tenido la oportunidad de volver y hacer otra, porque ... esta película, lo que la gente piense de ella, quién sabe lo que la gente va a pensar, todo el mundo, incluido estas personas aquí, simplemente pusieron todo en ello. E hicimos nuestro mejor esfuerzo. Y se siente así. Sé que suena simplista, pero lo hicimos".

La sinopsis de la película de MGM se puede encontrar a continuación.

"En No Time To Die, Bond dejó el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Su paz dura poco cuando su viejo amigo Felix Leiter de la CIA aparece pidiendo ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado se convierte en resultó ser mucho más traicionero de lo esperado, lo que llevó a Bond tras la pista de un misterioso villano armado con nueva tecnología peligrosa".

El ganador del Oscar, Rami Malek se une al elenco de James Bond: No Time to Die, para interpretar al antagonista en la película compartiendo escena con Ana de Armas, Lashana Lynch, Naomie Harris, Lea Seydoux, Ben Winshaw, Jeffrey Wright y Ralph Fiennes.

No Time to Die está programado para su lanzamiento el 20 de noviembre.

