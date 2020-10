James Bond: No Time to Die es pospuesta hasta el 2021

James Bond: No Time to Die de Daniel Craig nuevamente se ha visto afectada por la pandemia de coronavirus, que ha mostrado pocas señales de desaceleración en el corto plazo.

MGM y EON han anunciado hoy que la tan esperada película de James Bond de Daniel Craig, se retrasó hasta el 2 de abril de 2021; que es casi exactamente un año después de que inicialmente estaba programado, pues debía estrenar en abril del año pasado.

“Los productores de MGM, Universal y Bond, Michael G Wilson y Barbara Broccoli, anunciaron hoy el lanzamiento de 'No Time To Die', la película número 25 de la serie de James Bond, que se retrasará hasta el 2 de abril para ser vista por un audiencia teatral. Entendemos que la demora será decepcionante para nuestros fanáticos, pero ahora esperamos compartir 'No Time To Die' el próximo año". dijo el estudio en un comunicado.

La secuela de 007 es el último título en lanzarse en 2020 y pasar al próximo año, después de los éxitos de taquilla Marvel's Black Widow, Marvel's Eternals, Sony's Morbius, Sony's Venom: Let There Be Carnage, Paramount's Top Gun: Maverick, Universal's F9, Paramount's A Quiet Place Part II, Sony's Ghostbusters: Afterlife, Warner Bros./Legendary's Godzilla vs.Kong, Universal's Halloween Kills, Disney's Jungle Cruise, 20th Century Fox's The King's Man y Universal's Minions: The Rise of Gru.

Con No Time to Die fuera del calendario, todos los ojos ahora están puestos en Disney para ver qué hacen con Soul y Free Guy y posiblemente, lo que es más importante, en Warner Bros. para ver qué deciden hacer con Wonder Woman 1984 y Dune. que aún deben salir en diciembre.

El final de Daniel Craig como James Bond

Los detalles de la trama permanecen en su mayoría en secreto, pero se dice que la historia se reanudará cinco años después de Spectre, ya que James Bond se retiró del servicio activo. Sin embargo, su paz es efímera, ya que se ve obligado a volver a la acción cuando Felix (Jeffrey Wright) busca su ayuda para localizar a un científico desaparecido, lo que hace que descubra un peligro como ningún otro que él, o el mundo, haya enfrentado antes.

No Time to Die será la última cinta de Daniel Craig en la franquicia

Cary Joji Fukunaga (Maniac; True Detective) dirige con un guión que escribió con contribuciones de Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns y Phoebe Waller-Bridge.

Además de Craig (Casino Royale; Quantum of Solace, Skyfall, Spectre), la película también regresará Ralph Fiennes (M), Naomie Harris (Moneypenny), Léa Seydoux (Madeleine Swann), Ben Whishaw (Q), Rory Kinnear ( Tanner), Jeffrey Wright (Felix) y Christoph Waltz (Blofeld).

Los recién llegados a la franquicia incluirán al ganador del Oscar, Rami Malek (Bohemian Rhapsody), la nominada al Globo de Oro, Ana de Armas (Knives Out), Billy Magnussen (Game Night), Lashana Lynch (Captain Marvel), Dali Benssalah (Flash) y David. Dencik (Quicksand).

James Bond dejó el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Su paz es efímera cuando su viejo amigo Felix Leiter de la CIA aparece pidiendo ayuda, lo que lleva a Bond a la pista de un misterioso villano armado con nueva y peligrosa tecnología.

¿Qué te parece la decisión de posponer el estreno de James Bond: No Time to Die?, ¿Esperabas poder ver la cinta este año? Dinos que piensas en los comentarios.