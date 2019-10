James Bond: 007 increíbles datos que no conocías del famoso agente

Esta celebración se conmemora desde el 5 de octubre de 1962, el día en que se estrenó ‘Dr. No’ la primera película del intrépido espía y la que dio paso a todo un universo que sigue vivo hasta el día de hoy.

Para celebrarlo te presentaremos 007 increíbles datos curiosos del famoso agente James Bond que seguro no sabías.

¿De donde salió James Bond?

El mítico personaje fue creado por Ian Fleming en el año 1953 y a diferencia de lo que todos creen, está inspirado en el famoso ornitólogo James Bond, quien también usó el nombre de Ian Fleming, quien le autorizó como agradecimiento.

El padre de James Bond

El padre de James Bond se llama Ian Fleming, quien escribió una historia del agente 007 cada año hasta el día de su muerte, sumando un total de 12 novelas, posteriormente otros escritores retomaron su legado creando más historias del agente 007.

El cumpleaños de James Bond

Aunque la fecha de nacimiento y nacionalidad de James Bond siempre ha sido un misterio, en la novela Casino Royale, su autor Ian Fleming ‘señaló’ que el cumpleaños del agente 007 es el día 13 de abril, el día del estreno de su novela.

Ha sido interpretado por 6 actores

Por supuesto ningún actor es inmortal y el audaz agente 007 ha sido interpretado por 6 grandes actores a lo largo de sus 57 años de vida, dándonos una gran variedad tanto en personalidad como en estilo.

Sean Connery (1962 – 1967 – 1971)

George Lazenby (1969

Roger Moore (1973 – 1985)

Timothy Dalton (1986-1993)

Pierce Brosnan (1995-2002)

Daniel Craig (2006 –actual)

James Bond ¿alcohólico?

El famoso agente 007 bebe un trago cada 10 minutos con 53 segundos, lo que sin duda lo mantiene en un estado constante de ebriedad, pero parece no afectarle, pues a pesar de esto se las ha arreglado para eliminar a 405 villanos a lo largo de la saga.

Fumador excesivo

Así mismo el alcohol no es su único vicio, pues se dice que James Bond se fuma cerca de 70 cigarrillos al día, siendo el tabaco turco su favorito, el cual guarda en una cigarrera con forma de pistola.

No nos queda más que decir que ¡Felicidades James Bond! y si eres fan del personaje no te puedes perder su próxima entrega 'No time to die' que llegará muy pronto al cine.

