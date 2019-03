¡Jamás seremos amigas! Galilea Montijo arremete contra Atala Sarmiento

La famosa conductora del programa "Hoy" Galilea Montijo durante una entrevista con Flor Rubio reveló porque no desea tener una amistad con Atala Sarmiento.

Galilea Montijo durante su presencia en el programa de radio, habló sobre los pormenores de la nueva temporada de "Pequeños gigantes".

La presentadora de Televisa dijo que es un gran honor tener en el programa a Verónica Castro, pues la famosa decidió formar parte del proyecto infantil que se estrenará el próximo 24 de marzo por el Canal de las Estrellas.

Galilea Montijo confesó a Flor Rubio que la enemistad que hay entre Atala Sarmiento y ella ha sido desde varios años, aunque en el programa de radio fue muy discreta sobre el tema de la ex conductora de "Ventaneando".

Y es que en la entrevista le cuestionaron a Galilea Montijo sobre los rumores que hay entre la enemistad con Magda y Andrea Legarreta, pues la presentadora de televisión dijo que si realmente hubiera problemas con ellas, no estaría cómoda en la emisión de Televisa, confesando que han sido solo rumores y chismes.

A Galilea Montijo le cuestionaron sobre las entrevistas que ha realizado a diversos famosos y Flor Rubio mencionó a Atala Sarmiento y la conductora explicó:

"Hay cosas en las que no estoy de acuerdo, yo le dije a Magda, perdón pero se va armar un desastre aquí, porque cuando tu no le das la bienvenida a tu casa, ¿quién es la grosera? ¿la de la casa no?", "Solo pedí un poco de respeto a mi persona, porque hay algo que se llama dignidad”.