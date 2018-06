"Jamás me referí a este señor": Laura Bozzo arremete contra Alfredo Adame

Luego de que Laura Bozzo provocara la furia de Alfredo Adame por sus recientes declaraciones, donde aseguraba que le causa repugnancia que los actores se conviertan en políticos.

Alfredo Adame, quien está luchando por un cargo en el gobierno, se le fue a la yugular y le mando un contundente mensaje, en donde destacó que a él le da repugnancia que ella estuvo privada de su libertad por dedicarse al lavado de dinero.

Ante estas fuertes y delicadas declaraciones, Laura Bozzo, de una manera más pacífica mantuvo su postura de que los actores no deben convertirse en políticos, sin embargo, no estaba enterada de que Adame estaba postulado para un puesto.

"Jamás me referí a este señor, ni sabía que estaba candidateando, ni mucho menos, no tenía la más mínima idea, yo nunca he hablado de este señor, ni voy a hablar de este señor jamás”, concluyó.