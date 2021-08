Jake Gyllenhaal ya no se baña con frecuencia, considera que no es necesario

Jake Gyllenhaal se une a otros famosos como Mila Kunis, Ashton Kutcher, Kristen Bell y Dax Shepard, que han decidido no bañarse. Y es que el actor de “Secreto en la montaña” cada vez se convence más de que no es necesario lavarse el cuerpo con frecuencia, porque según él, esto ayuda a la piel.

Así lo reveló Jake durante una entrevista con la revista Vanity Fair: “Cada vez encuentro que el baño es menos necesario, a veces. Creo que los buenos modales y el mal aliento no te llevan a ninguna parte.”

“Pero también creo que hay todo un mundo ahí afuera sobre no bañarse, que también es realmente útil para el mantenimiento de la piel. Ya nos limpiamos de manera natural”, declaró Gyllenhaal quien es Mysterio en Spider-Man: Far For Home.

Jake Gyllenhaal defiende a los famosos que no se bañan

Dax Shepard, Kristen Bell, Ashton Kutcher y Mila Kunis son algunas celebridades que han declarado que tampoco se bañan con frecuencia/Foto: Insider y Vanity Fair

El actor Jake Gyllenhaal habló de su “sucio secreto” en entrevista como una manera de defender a otras celebridades que piensan lo mismo que él con respecto al baño. Ya que la polémica comenzó cuando la actriz Mila Kunis y su pareja, el actor Ashton Kutcher confesaron en su podcast que ellos no se bañan seguido, y tampoco a sus hijos.

Mila explicó que ella desde que era una niña se acostumbró a no bañarse con frecuencia debido al clima en su natal Ucrania, y como su familia no tenía agua caliente, el momento de la ducha era ocasional. Mientras que Kutcher declaró que él sólo se lava las axilas y la entrepierna a diario, mientras el resto de su cuerpo no lo ve necesario.

Sin embargo, en el caso de sus hijos, ambos coincidieron en que no es importante limpiar a los niños para mantener los aceites naturales del cuerpo, a menos que estén visiblemente sucios. En el caso del matrimonio entre Kristen Bell y Dax Shepard tienen una opinión similar a sus colegas, puesto que Kristen reveló que ella sólo baña a sus hijas cuando realmente huelen mal.

¿Por qué no se baña Jake Gyllenhaal?

Jake se baña solamente cuando sabe que tendrá que convivir con otras personas/Foto: Glamour

Jake considera que el cuerpo humano pasa por un proceso para que pueda “limpiarse automáticamente”, y también asegura que no se baña porque cree que la piel no debería estar en constante contacto con el jabón.

Sin embargo, el ex novio de Taylor Swift también aclaró que las ocasiones en las que sí decide bañarse es por cortesía, cuando sabe que va a convivir con otras personas. Como te mencionamos en La Verdad Noticias, la confesión de Jake Gyllenhaal con Vanity Fair sobre su nula rutina de higiene ha generado controversia en las redes sociales.

