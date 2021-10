Jake Gyllenhaal revela que escenas de sexo con Jennifer Aniston fueron incómodas

Jake Gyllenhaal estaba enamorado de Jennifer Aniston antes de protagonizar juntos ‘The Good Girl’, película estrenada en el 2002. Sin embargo, admitió que filmar momentos íntimos con la actriz fue una tortura algo incómoda para él, por lo que ella le sugirió que usaran “la técnica de la almohada” durante una escena de sexo.

Durante una entrevista realizada el 4 de octubre en The Howard Stern Show, el presentador le preguntó al actor sobre cómo fue trabajar con la estrella de ‘Friends’, específicamente profundizando en sus momentos íntimos en la pantalla. Recordemos que Gyllenhaal entró en la película enamorado de la actriz, por lo que agregó una capa extra a lo incómodo que fue filmar algunas escenas.

'The Good Girl' fue bien recibida por la mayoría de los críticos, además de elogiar las actuaciones de los protagonistas.

Cuando Howard Stern le preguntó si filmar esas escenas con Jennifer Aniston, quien a finales de junio pasado confesó que aún tiene una "divertida" amistad con Brad Pitt, fue excitante para él, el actor rechazó la idea señalando que no lo fue debido a la cantidad de gente que mira y toda la coreografía involucrada.

“Hiciste una película con Jennifer Aniston, la película se llamaba ‘The Good Girl’, e incluso dijiste: 'Estuve enamorado de Jennifer durante años y ahora, de repente, terminé en estas escenas románticas con ella… Fue una tortura para ti, ¿verdad, como actor?”, declaró Howard.

Jake Gyllenhaal respondió que en ese momento vivió una mezcla de sentimientos: “Fue una tortura, sí lo fue. Sí, pero tampoco fue una tortura. Ya pues, fue como una mezcla de ambos”.

Fue observado por decenas de personas

El presentador Howard Stern le preguntó a Gyllenhaal si le advirtió a Aniston que podría excitarse durante sus escenas íntimas, pero el actor dijo que no había posibilidad de que eso sucediera: “Las escenas de amores extraños son incómodas porque tal vez hay 30 o 50 personas viéndote, quizás si tienes un set cerrado, sea menos, eso no me enciende. La mayor parte del tiempo es extrañamente mecánico. Además, es como un baile, estás coreografiando para una cámara”.

Gyllenhaal comparó ese momento con filmar una escena de pelea: “Tienes que coreografiar esas cosas y siempre lo he intentado”.

Jennifer Aniston ayudó a Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal recibió ayuda en las escenas íntimas por parte de quien durante muchos años fue su amor platónico.

Jake Gyllenhaal no pudo recordar demasiados detalles de las escenas, pero sí se acordó de que la estrella de Friends solicitó una almohada al momento de grabar. “Recuerdo una almohada. Sí, se utilizó la técnica de la almohada”, explicó el actor de hoy 40 años de edad.

“Eso fue simplemente preventivo y se usó generalmente siempre cuando en realidad estaba en un lugar horizontal en esa película… Todo lo demás era lo que fuera, porque nos besamos mucho en cajas en una habitación trasera”, añadió.

"Creo que en realidad fue una sugerencia de Jennifer… Creo que en realidad fue muy amable al sugerirlo antes de comenzar. Ella estaba como ‘Estoy poniendo una almohada aquí’. Eso fue todo lo que dijo, creo que lo recuerdo”, finalizó Jake Gyllenhaal.

El actor revela que fue encantador trabajar con Jennifer Aniston

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Jake Gyllenhaal ofreció una entrevista a la revista People en 2016 donde habló sobre algunas de las estrellas con las que ha trabajado; fue ahí donde él compartió que fue “encantador” trabajar con Jennifer Aniston.

“Ella es dura, ya sabes, no es agradable. Es tan difícil de elogiar… Diré que estuve enamorado de ella durante años. Y trabajar con ella no fue fácil, yo estaba… um, sí. Eso es todo lo que voy a decir. Fue encantador. No fue difícil, eso es lo que diría”, declaró el actor de 'The Good Girl'.

