¿Jake Gyllenhaal puso el cuerno a Taylor Swift con Anne Hathaway?

La famosa cantante Taylor Swift recientemente lanzó la reedición de su fisco “Red”, el cual sus fans estaban esperando ya que supuestamente la hermosa rubia hablaría a detalle de la corta pero intensa relación sentimental que tuvo con el actor Jake Gyllenhaal hace poco más de 10 años.

En esta nueva edición de “All to well” describe por qué finalizó su relación con el famoso y los fans han creado teorías sobre que él terminó su noviazgo por un amorío con la bella actriz Anne Hathaway con quien protagonizó una película en las mismas fechas y todo podría encajar a la perfección.

Se dice que Taylor menciona ambiguamente a Anne Hathaway en la versión de 10 minutos de "All Too Well". “Sollozando en el baño de una fiesta, una actriz se me acercó a preguntarme qué pasaba, y le contesté 'Tú, eso fue lo qué pasó, tú'”.

¿Anne Hathaway la tercera en discordia?

Por otra parte, refuerzan las teorías demostrando que el tráiler de “All to well” tiene una escena que es prácticamente idéntico a una escena que aparece en el trailer de la película que protagonizó Jake con Anne.

Además otro de los puntos que llamó la atención de los fieles fans de Taylor es que la canción se estrenó exactamente el día del cumpleaños de la protagonista de “Pasante de moda”. ¿Sospechoso verdad?, sin embargo todo permanece como una teoría de internet y no se puede comprobar nada.

¿Quién es el novio actual de Taylor Swift?

El actor británico Joe Alwyn es el novio actual de la cantante Taylor Swift, tiene más de cuatro años juntos y se notan muy felices juntos. El hombre ha apoyado cada paso de la mujer y más desde que anunció el lanzamiento de "All too well: The Short Film", un paso muy importante en su carrera.

