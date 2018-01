Jaime Royeiro: Un 'patán' arrepentido con amor a México

Jaime Royeiro mejor conocido como ‘El Gallito de Pelea’ ya era una celebridad en Medellín, pero fue gracias al programa ‘A otro nivel’, que el cantante tuvo un repunte de popularidad, en exclusiva para La Verdad nos habló de su gusto por la música y como es que el regional mexicano influye en su carrera.

“Me siento muy orgulloso por que logré que muchos no, varios miles de cantantes estaban de tras ese lugar en ‘A otro nivel’ pero solo unos pocos llegamos y eso me coloca como uno de los mejores cantantes de Colombia y estoy muy orgullosos de ello”, dijo al respecto de su participación en el reality show.

La próxima semana saldrá a la luz su nuevo tema titulado ‘El Patán’, “El patán surgió cuando salí del programa, el jurado dijo que la decisión era difícil de tomar que yo no tenía que salir y que lastimosamente era un juego y que cada presentación había que eliminar a una persona, después de ese momento lo primero que me dijo Silvestre Dangond, uno de los principales representantes de la música colombiana, ‘el premio no era tan importante como lo que ganarás con una carrera propia”.

“Eso hice, me enviaron una lista de todas canciones y juiciosamente revisé, me enamoré de una en particular, la letra habla de un patán arrepentido y por esa razón la grabé”, comentó la estrella.

Música colombiana es influenciada por los cantantes mexicanos

Al cuestionarlo por sus gustos musicales el cantante mencionó: “Para nosotros los colombianos la influencia de la música mexicana siempre ha estado presente, desde que tengo uso de razón he escuchado a Javier Solís, Vicente Fernández y Juan Gabriel, la música popular que cantamos en Colombia no es más que una mezcla, como un hijo de la música banda, ranchera pero con mariachi”, dijo Jaime Royeiro.

“En Colombia es una tradición llevar mariachi en las fiestas todo el tiempo de pronto ustedes no se lo imaginan pero acá en Colombia para los 15 años hay que llevar una grupo mariachi para la quinceañera y para las madres en su día, se destaca que los mariachis siempre tienen trabajo en esta época del año, nunca he sentido que esta música esté fuera de mi cultura, es parte importante de la misma”, agregó.

El cantante, que alguna vez fue conocido como ‘el sexy mariachi’, ha empezado a tener fans de todas partes del mundo en especial en Latinoamérica, “La gente siempre me dice ‘que chido’ ‘que padre’ como ustedes dicen, que los mexicanos escuchen mi música es un motivo es un halago”.

“Creo que a veces siento que tengo más fanáticas en México que en Colombia, me encantaría viajar a su país y conocerlo bien de igual forma trabajar, sé que tendría una buena acogida y sé que le abren las puertas especialmente a los colombianos así que me gustaría estar pronto con ustedes.”

Respecto al sus propósitos que quiere cumplir es por supuesto poder continuar con su carrera, “Sin duda alguna lo que cualquier cantante quiere es lograr un reconocimiento y vivir bien por su trabajo, quiero tener mi primer hit radial que las gente lo cante que mis amigos me digan la están tocando por aquí, voy a ‘meterle todas las fuerzas’ al ‘Patán’ quiero que todos reconozcan que la canción es del ‘gallito de pelea’.

Por último el cantante pidió mediante la entrevista le dieran la oportunidad de escuchar su música.

“La gente tiene que escuchar mi música porque ‘El Gallito de Pelea’ (Como se le conoció en el programa de Tv) es genuino, hago un trabajo con convicción, quiero transmitirle a cada una de las personas que me escuchen ese amor en cada letra de lo que hago, creo que mi voz puede ser ese conducto para que la gente sienta lo que siento, he venido desde abajo, la gente debería apoyarme y sentirse empática conmigo y con mi música”, finalizó.