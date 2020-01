Jaime López, personaje clave en la historia del rock mexicano

Jaime López admite que nunca fue su intención dibujar la realidad urbana de la Ciudad de México a través de su música, ya que en principio sólo buscaba escribir sobre lo que sucedía a su alrededor. También cree que fue circunstancial el surgimiento de canciones como Chilanga banda.

En julio del 2019, el maestro celebró 50 años de carrera con el espectáculo Ciudad a solas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

“Más bien se me empieza a imponer un entorno que me lleva a eso. Y creo que cuando hay ese amor entre la irrealidad que soy yo y la realidad que está pasando me da un chispazo, que hace que surjan algunas canciones. La primera canción que hice que tenía que ver con esta ciudad, y ni siquiera me di cuenta, fue Quítame tu cómic de la vista, luego El mequetrefe. Yo hacía estas cosas que al final de cuentas crean Chilanga banda, a finales de los años ochenta, canciones que creo fueron sintomáticas”.

Jaime López consideró que la ciudad de México ha sido su gran aliada al momento de generar nuevas creaciones.

La discografía del maestro incluye: "Sesiones con Emilia", (1980) "Primera calle de la soledad" (1985), "¿Qué onda, ese?" (1987), "Jaime López" (1989), "Odio fonky" (1994 con José Manuel Aguilera), "Desenchufado" (1998) y "Nordaka" (1999).





El célebre compositor y cantante mexicano, nació en la Heroica Matamoros, Tamaulipas, el 21 de enero de 1954. Su tema más popular es “Chilanga Banda”, popularizada por el grupo mexicano Café Tacvba con una reversión incluida en el disco Avalancha de Éxitos. “Esa es una de las canciones que más complicaciones representa a la hora de interpretarla en vivo, porque nunca la he tocado igual, creo que sólo Café Tacvba han hecho una versión digna y aterrizada de esta canción, desde que la hice siempre la estoy re componiendo”, admite.

Las canciones de Jaime López cuentan entre lo más afortunado innovador e inteligente de la literatura mexicana contemporánea.

Jaime López ha sido una figura polémica por su actitud rebelde y al margen de grupos o posturas políticas. Como compositor las propuestas de sus letras son inteligentes y desinhibidas fuera del ámbito comercial de la radio y la televisión, estas describen y denuncian las cotidianidades de la sociedad de la Ciudad de México. “Aprendes a concentrarte a pesar del caos, que a partir de ello viene la creación; esa también es una de las virtudes de esta ciudad”, asegura.

Pero sus obras también hablan del amor y el desamor narrado de una manera graciosa utilizando juegos de palabras con el lenguaje popular y callejero, pero sin dejar de lado la seriedad de la poesía.

Sus canciones de cuna fueron rolas de Chuck Berry y Little Richard. El primer grupo de rock que formó lo llamó “Máquina 501”. “El rock puede expresarse en inglés o en francés o en turco porque, después de todo, es una lengua en sí. El rock es mi esperanto. Pero al paso del tiempo descubrí que el idioma natural puede ser también un instrumento.

Este es un país en donde el arte es una empresa minoritaria y la política un reality show cuya doble moral dispara los ratings. Confío en que la canción pueda ser la semilla de todos los géneros literarios. Pero jamás me atrevería a sentirme ni narrador ni poeta. No entiendo a los que hacen eso. Zapatero a tus zapatos: lo mío, simple y complicadamente, es componer canciones.

Ricardo D. Pat