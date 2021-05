Jaime Garza, la hija de Silvia Pinal y la noche que la muerte los separó

El día de hoy te dimos a conocer en La Verdad Noticias que el actor Jaime Garza había fallecido a la edad de 67 años en la CDMX. Tras el anuncio de su muerte, la trágica historia de amor que vivió con Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal, resurgió en las redes sociales.

A finales de la década de los setenta, el fallecido actor de telenovelas fue novio de Viridiana Alatriste. Sin embargo, su tórrido romance llegó a su fin cuando la actriz sufrió un accidente automovilístico que le arrebató la vida cuando ella solo tenía 19 años de edad. Este terrible suceso ocurrió un 25 de octubre de 1982 y marcó la vida del también tío de Mariana Garza.

La historia de amor entre Jorge Garza y Viridiana Alatriste tuvo un triste final.

En entrevista para Gustavo Adolfo Infante, el actor recordó que antes del accidente, la hija de Silvia Pinal había asistido a una fiesta que él organizó en su departamento y de la cual decidió irse sin motivo alguno: “Me dijo que ya se iba, estaba bien ella, yo no la vi ni borracha ni nada. No estábamos peleados, sentí como repentina su decisión”.

Horas más tarde, una persona le informó que su novia había perdido la vida en un choque, noticia que lo dejó en shock: “Después me fueron a tocar y yo ya estaba solo en la mañana, me dijeron que chocó y se mató. No fui, se me bloqueó todo, es una desgracia para ella porque tenía un futuro maravilloso, era un angelito y para la Pinal un madrazo tremendo”.

Jaime Garza siempre tuvo presente a la hija de Silvia Pinal

A pesar de que ya habían pasado más de 30 años, el ex yerno de la actriz Silvia Pinal aseguró que nunca pudo superar la muerte de Viridiana, de quien tenía una foto de ella en su recamara, lo cual le ayudaba a tenerla siempre en su memoria.

“Yo la conservo en mi memoria, en mi recámara tengo una foto de ella y diario la veo, la saludo donde quiera que esté. Ella es una estrellita, un ángel que siempre va a estar ahí cuidándome. Hay tantas cosas que uno no logra comprender y finalmente hay que aceptarlas, porque la vida es así”, reveló en aquel entonces Jaime Garza.

¿Conocías la historia de Javier Garza y Viridiana Alatriste? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales